Escola de Audiovisual abriu novas turmas para iniciantes em Nova IguaçuDivulgação

Publicado 27/11/2022 19:20

Com produção intensa de curtas-metragens, documentários e videoclipes, a Escola de Audiovisual anunciou a abertura de novas turmas para o curso de audiovisual gratuito. As inscrições estão abertas de 25 de novembro de 2022 a 27 de fevereiro de 2023 no site da instituição.

Serão abertas novas turmas para iniciantes às terças e quintas nos turnos da manhã e da tarde. Para se inscrever no curso de audiovisual gratuito basta acessar o site https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeR8ifKOUtZd0jK-FYpM3MFFqHT4i28Rhoge2jsNmeXNbgBpA/viewform.

Nos últimos tempos filmes produzidos na região alcançaram diversos festivais pelo Brasil, incluindo o principal do setor, o Festival de Gramado. Grande parte das obras nasceram no estúdio escola do EncontrArte, localizado dentro do Patronato, centro de Nova Iguaçu. A Escola de Audiovisual EncontrArte possui como grande objetivo a formação artística por meio de experiências teóricas e práticas que envolvem a criação e a produção de filmes, séries, documentários e outras modalidades do audiovisual.

O curso mostra por intermédio de suas produções que os últimos tempos foram de excelência. ‘Deus Não Deixa’, de Marçal Vianna, disputou o kikito de melhor curta-metragem brasileiro no Festival de Gramado. ‘As Ruínas do Cinema Khouri’, de Matheus Magre, foi selecionado para o Festival de Cinema de Caruaru. ‘Viro Artista ou Mato Tentando’ venceu o troféu Broto, do Festival de Cinema Cawcine, nas categorias melhor curta, melhor performance artística e melhor figurino.

A Escola realizou o concurso Mais VideoClipe Baixada focado na seleção de artistas da Baixada. Dois videoclipes foram gravados após concurso. Näto, de Caxias, filmou ‘Coleira na Amargura’. O evento de lançamento aconteceu no Quintal Safari, em Nova Iguaçu.

Já o Pimenta do Reino, grupo iguaçuano, filmou em julho, e fez o lançamento no dia 18 de novembro na Praça Santos Dumont. Foi lançado também o projeto “Existe Amor na BXD” com comercialização de itens que valorizam o afeto na região e que culminou em documentário de mesmo nome ainda sem data de estreia. Além disso, dois curtas estão com gravações agendadas para dezembro.