Nova Iguaçu recebe Fórum Global de Inovação e Tecnologia em Sustentabilidade | Nova Iguaçu | O Dia

Sesc de Nova Iguaçu irá receber Fórum Global de Inovação e Tecnologia em Sustentabilidade - Divulgação

Sesc de Nova Iguaçu irá receber Fórum Global de Inovação e Tecnologia em SustentabilidadeDivulgação

Publicado 28/11/2022 13:00

A cidade de Nova Iguaçu recebe, nesta terça-feira, o Fórum Global de Inovação e Tecnologia em Sustentabilidade - FITS ÁGUA 2022 - Diálogos da Água. O evento será realizado no teatro do SESC da cidade e vai reunir representantes dos municípios da Baixada Fluminense para debater demandas relevantes para a região, seu contexto e caminhos possíveis de ação e gestão. Para participar, basta se inscrever em www.fitsglobal.com.br.

Com abertura prevista para às 9h, o fórum abordará as seguintes temáticas: Mudanças Climáticas e os Eventos Extremos Associados à Água; Segurança Hídrica; Saneamento e Gestão de Resíduos.

Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente de Nova Iguaçu, Fernando Cid, esta será uma grande oportunidade para que sejam discutidas soluções que visem, entre outros aspectos, o desenvolvimento sustentável nas vertentes ambiental, econômica e social.

“Realizar este evento, que tem a chancela da Organização das Nações Unidas (ONU), confere à Nova Iguaçu o protagonismo no campo ambiental, fruto do empenho que nosso governo vem tendo ao afirmar e reafirmar a importância do patrimônio ambiental de Nova Iguaçu para a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, e justamente em um momento em que o Brasil retoma o diálogo com o mundo na pauta ambiental”, disse.

Programação completa:

9h | Abertura

Ana Asti | SEAS GOVERNO RJ

Lucia Martins | FITS

Vinicius Crespo | IFES FECOMÉRCIO RJ

10h | Painel

BAIXADA FLUMINENSE E REGIÃO METROPOLITANA - PERSPECTIVA AMBIENTAL

Fernando Cid | PREFEITURA DE NOVA IGUAÇU

Vicente Loureiro | AGETRANSP

11h30 | Intervalo

11h45 | Painel

VISÃO INTEGRADA DA BAIXADA PELOS SEUS MUNICÍPIOS

13h15 | Intervalo

14h30 | Painel

SANEAMENTO E GESTÃO DE RESÍDUOS

Mayná Coutinho | COMITÊ GUANDU

16h | Intervalo

16h15 | Painel

MUDANÇAS CLIMÁTICAS E OS IMPACTOS NA BAIXADA FLUMINENSE

Hélio Vanderlei | INEA

18h | ENCERRAMENTO