Inscrições de projetos em Incubadora de Nova Iguaçu vão até a próxima quarta-feiraDivulgação

Publicado 28/11/2022 09:00

A Incubadora do Centro Vocacional de Tecnologia e Inovação (CVTI) segue com inscrições de projetos inovadores até a próxima quarta-feira (30). Esta é a última oportunidade para quem possui projetos de base tecnológica para desenvolvimento de empreendimentos inovadores na cidade e que deseja ter acompanhamento do CVTI, um projeto realizado pela Prefeitura de Nova Iguaçu em parceria com o Governo Federal.

Para se inscrever, é preciso acessar www.novaiguacu.rj.gov.br/semat/cvti e clicar em “Processo Seletivo para Incubadora”. O projeto deve se enquadrar nos seguintes critérios: objetivar o desenvolvimento de tecnologia assistiva, que auxilie a inclusão social das pessoas com deficiência, maximizando sua autonomia, mobilidade e qualidade de vida. Visar o desenvolvimento de produto ou serviço que solucione questões específicas do município de Nova Iguaçu ou que solucione problemas sociais ou a redução de desigualdades.

Os inscritos deverão apresentar seus projetos no CVTI, localizado no terceiro andar do Shopping Nova Iguaçu (Avenida Abílio Augusto Távora, nº 1.111), no dia 7 de dezembro. Sete deles serão selecionados. O resultado será divulgado no dia 9 do mesmo mês, no perfil do CVTI do Instagram (@cvti.novaiguacu).

Os escolhidos poderão usufruir gratuitamente da estrutura do CVTI, inaugurada em outubro. O Centro irá oferecer aos selecionados orientação para tomada de decisões, monitorias e mentorias direcionadas, além de suporte técnico-gerencial para o desenvolvimento dos projetos.