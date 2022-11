Dia da Consciência Negra é comemorado pela Câmara de Nova Iguaçu - Divulgação

Dia da Consciência Negra é comemorado pela Câmara de Nova IguaçuDivulgação

Publicado 28/11/2022 14:00

A Câmara de Nova Iguaçu homenageou em Sessão Solene, na última semana, personalidades que lutam contra o racismo e o preconceito, em alusão ao 20 de Novembro, Dia Nacional da Consciência Negra.

Reencontros, apresentação cultural e muita emoção marcaram a cerimônia, um grito por igualdade racial e a garantia de direitos sociais para todos. Jornalistas, poetas, escritores, agentes públicos, educadores, empreendedores e empreendedoras receberam Moções de Aplausos e Congratulações em reconhecimento ao trabalho que executam. Trabalho que é diário e incansável.

“Tenho muito orgulho de ser negro e representar meu povo no Legislativo de nossa cidade. Esta luta é minha e de todos nós. Nossas vozes não se calarão enquanto houver uma pessoa de pele preta sendo discriminada. A partir de fevereiro de 2023 ocuparei uma cadeira na Assembleia do Estado do Rio de Janeiro. Meu trabalho irá continuar. Meus parabéns a todos os homenageados de hoje. É por merecimento mesmo. Sigamos!”, disse o vereador Carlinhos BNH.