No Centro, torcedores podem assistir ao jogo e saborear as bebidas da 247 e as pizzas da DestemidaDivulgação

Publicado 01/12/2022 11:00

Nesta sexta-feira a seleção brasileira entra em campo contra Camarões para o último jogo da primeira fase da Copa do Mundo e muitos iguaçuanos buscam locais para torcer para a equipe canarinho e vibrar em grupo. Na cidade, há opções para quem quiser acompanhar a partida com boa gastronomia e para quem apenas quer torcer em grupo.



Para os amantes de pizza e boas bebidas, no Centro de Nova Iguaçu a 247 bebidas e a Pizzaria Destemida montaram um espaço para receber os torcedores com direito a decoração especial. Marca especializada em delivery de bebidas premium a 247 está em preparativos finais para inaugurar oficialmente sua loja física no início de dezembro.



- Estamos trazendo um conceito novo, uma colab entre a 247 e a destemida. O espaço já está ficando muito legal. Nesta sexta já estaremos fazendo uma prévia no jogo do Brasil. Quem quiser chegar, é na R. Sebastiao Herculano de Matos, 127 – disse o empresário Leandro Brandes, sócio dos empreendimentos.



Também em Nova Iguaçu, os amantes de uma boa carne na brasa podem aproveitar para assistir a partida no Churrasco do Rodrigo, que vai estender seu horário de atendimento nesta sexta, com direito a pré e pós jogo.

Churrasco do Rodrigo esta decorado e pronto para receber torcedores na partida de amanhã. - Divulgação



- Nossa expectativa é grande para este jogo. Teremos muita picanha e cerveja gelada para receber os torcedores. Podem vir que ficaremos feliz em recebe-los, disse o chef Rodrigo Barros, ex-participante da edição de 2016 do Masterchef.



Já os que preferirem assistir com uma galera maior e um telão gigante, a opção é o Torcida Sesc, que está sendo realizado no Sesc de Nova Iguaçu. Os portões ficam abertos desde antes da partida e há muita diversão para as crianças antes de a bola rolar.