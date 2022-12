Espetáculo 'O Grande Dia' tem exibições em Nova Iguaçu no fim de semana

Espetáculo 'O Grande Dia' será exibido neste fim de semana em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense - Divulgação

Espetáculo 'O Grande Dia' será exibido neste fim de semana em Nova Iguaçu, na Baixada FluminenseDivulgação

Publicado 01/12/2022 13:00

Da Baixada para a Baixada. Após temporadas no Rio, a peça-filme “O Grande Dia” chega a Nova Iguaçu. O espetáculo é realizado pela Confraria do Impossível, com direção de André Lemos e retrata a realidade de homens negros no mundo contemporâneo. As apresentações acontecem na Sala de Espetáculos Amir Haddad, neste sábado (3) às 20h e domingo (4) às 19h. Com ingresso a preço popular: R$10 inteira e R$5 meia.

“É um solo sobre homens negros: avôs, pais, filhos, companheiros, famosos, anônimos, trabalhadores, intelectuais, vivos ou mortos, não como objetos de estudos, mas como protagonistas das suas próprias histórias, narrativas e vivências. Do nascimento até o presente momento, das travessias de ruas da Chatuba de Mesquita até à cidade de Pequim, na China”, disse o ator Reinaldo Júnior, protagonista da peça.

Nascido e criado na Baixada Fluminense, Reinaldo Junior, que já atuou em mais de 30 espetáculos, 15 filmes, séries de TV, festivais nacionais e turnês internacionais, iniciou sua carreira artística no mesmo espaço que irá se apresentar com seu primeiro trabalho solo na baixada.

“Fazer esse espetáculo na Baixada Fluminense, onde o meu coração pulsa, de onde eu venho, é muito especial. Me sinto feliz e faz parte da realização de um sonho. Sobretudo porque é o lugar onde comecei a fazer teatro, com catorze anos de idade, e que meu abriu um portal para o mundo artístico”, destaca.

A Sala de Espetáculos Amir Haddad, fica na sede do Projeto F.A.M.A (Fábrica de Atores e Materiais Artísticos), que dá aulas gratuitas de teatro, já formou diversos atores que atuam na cena teatral.

Com participações especiais de Mariana Nunes, Cátia Costa, Vilma Melo, Tatiana Tibúrcio, Wilson Rabelo, Nando Cunha, WJ, Reinaldo Santos, Theo Costa, Zaion Salomão; direção de produção de Jeff Fagundes, supervisão artística de Tatiana Tibúrcio e cenários de Tarso Gentil, “O Grande Dia”, mistura arte e realidade no jogo cênico com o trabalho visceral de Reinaldo que, em cena, busca desmistificar e desconstruir os preconceitos acerca de homens negros.