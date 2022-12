Intervenções ocorrem em 32 bairros de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense - Divulgação

A Prefeitura de Nova Iguaçu está realizando obras de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica, calçamento e rede de esgotamento sanitário em 446 ruas de 32 bairros da cidade, totalizando 106,44 km de extensão. O investimento, por meio da Secretaria de Infraestrutura, é de mais de R$ 217 milhões.



“Serão mais de 100 km de asfalto utilizados nas obras da cidade. Vamos melhorar os acessos, asfaltando ruas, dando mais conforto e dignidade aos moradores. São obras que irão mudar a vida da população”, afirmou o prefeito Rogerio Lisboa.



No bairro Jardim Corumbá, por exemplo, a Prefeitura vai fazer intervenção em 33 ruas. Já no bairro Mutirão, 29 ruas estão em obras e, em Austin, 25 vias.



Outros bairros também vão receber obras. São eles: Parque Boa Ventura, Carlos Sampaio, Jardim Guandu, Jardim Alvorada, Jardim Paraíso, Cobrex, Cabuçu, Kennedy, Geneciano, Palhada, Grama, Jardim Roma, Ouro Preto, Tiradentes, Jardim Nova Era, Tinguá, entre outros.



Outro empreendimento importante que vai beneficiar a população é na Estrada da Pedra Lisa e Estrada do Cemitério de Jaceruba, com a reconstrução de uma ponte. Também haverá intervenção na travessia do canal do Abel, nos trechos da Avenida Beira Rio, da Rua Vasco da Gama até a Rua Coronel Monteiro de Barros. Ainda será feita a pavimentação na Praça do PDA e trecho da Estrada da Paca, nos bairros Rosa dos Ventos e Riachão.



A Prefeitura ainda vai realizar a obra de abertura de três faixas de rolamento e ampliação da Via Light, no Centro. A medida vai dar mais fluidez ao trânsito da região. Vale ressaltar já foram finalizadas obras de estrutura completa em 170 ruas de 20 bairros da cidade, como na Cerâmica, Prados Verdes, Engenho Pequeno, Valverde, Jardim Palmares, Santa Rita, Ambaí, entre outros.

O governo ainda está reformando áreas de lazer, como a Praça Vitória, na Rua Custódio Domingos Correia, antiga Avenida Luz, no Bairro da Luz. O local, com uma área de mais de três mil metros quadrados, conta com acessibilidade para pessoas com deficiência, quadra polivalente, academia da terceira idade, playground com brinquedos, aparelhos de ginástica, mesas, bancos, mesa de ping-pong e futmesa.