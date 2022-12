Evento com futebol e samba será realizado na Praça Santos Dumont, no Centro de Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 02/12/2022 07:00

A Prefeitura de Nova Iguaçu vai reunir em um só lugar duas das maiores paixões do brasileiro: o futebol e o samba. Um super telão será montado para que o público possa assistir à partida da seleção brasileira contra Camarões, nesta sexta-feira. Após o apito final, a promessa é de muita alegria ao som de Preto Jóia, Gabrielzinho de Irajá e Leandro D' Mennor.

A partida acontece justamente no dia 2 de novembro, quando é comemorado o Dia Nacional do Samba. Por isso, a Secretaria Municipal de Cultura (SEMCULT) e a Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG) irão promover uma grande festa na Praça Santos Dumont, no Centro.

“Futebol e samba são duas paixões dos brasileiros e que sempre estiveram associadas. Então iremos aproveitar está feliz coincidência de datas para promover esta grande festa para a população e que ficará ainda mais completa com uma bela vitória da nossa seleção”, aposta o secretário municipal de Cultura, Marcus Monteiro.

A partida entre Brasil e Camarões acontece às 16h (horário de Brasília) e a festa na Praça Santos Dumont terá início a partir das 15h.