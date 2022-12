Sabatina de nova diretora administrativa do Previni ocorreu na última semana na Câmara de Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 05/12/2022 07:00

Com um vasto currículo na área de gestão pública, Juliana Kryssia foi aprovada na última semana para ocupar a diretoria administrativa-financeira do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu (PREVINI). A aprovação ocorreu após sabatina ocorrida na Câmara Municipal de Nova Iguaçu, onde houve aprovação unânime.

Com mais de 11 mil segurados, entre ativos, aposentados e pensionistas, o Instituto tem uma arrecadação de R$ 12 milhões/mês, o que ainda provoca um déficit financeiro, diferença que é coberta pelo município.

“Meus planos de ação vão ao encontro de ações que possam equacionar este déficit atuarial. Estamos no nível 3 de Certificação, um dos maiores em todo Estado do Rio (o máximo é 4), concedido pelo Programa Pró-Gestão do Governo Federal. Iremos chegar ao 4, com toda certeza. Este programa organiza, orienta e fiscaliza o RPPS (Regime Próprio de Previdência Social). Seguimos a lei à risca e nossa atuação é no sentindo de construir um Instituto transparente e totalmente confiável”, afirmou a nova diretora.

Professora universitária, Juliana Kryssia atuou como procuradora geral da cidade de Japeri, assessora jurídica das cidades de Vassouras, São João de Meriti e Mesquita. No período 2005/2007 foi procuradora geral da Câmara de Mesquita.

A presidente do Previni, Jailce Perrut, e a procuradora chefe, Hellen Oliveira, estiverem presentes à sabatina. O presidente da CMNI, Eduardo Reina Gomes de Oliveira, Dudu Reina, parabenizou Juliana Kryssia e desejou boa sorte em sua nova trajetória.