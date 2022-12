Projeto Flor de Laranjeira terá sua terceira edição nesta quarta-feira, em Nova Iguaçu - Divulgação

Projeto Flor de Laranjeira terá sua terceira edição nesta quarta-feira, em Nova IguaçuDivulgação

Publicado 06/12/2022 08:00

O município de Nova Iguaçu recebe nesta quarta-feira a terceira edição do Projeto Flor de Laranjeira Coletivo, que vai reunir expositores de arte, artesanato, moda, gastronomia e terá, ainda, apresentações musicais. O evento acontece na Praça Rotariano Hércules Alpino, no Centro, das 10h às 18h.

A entrada é gratuita e quem visitar a exposição poderá ver uma mistura de artes, artesanato, moda, gastronomia, lazer e muita diversão em um ambiente familiar e aberto para animais domésticos, inclusive.

Criado em 2016, o Projeto Flor de Laranjeira tem como objetivo incentivar e apoiar produtores locais, visando o fortalecimento do empreendedorismo, além da divulgação e venda dos trabalhos dos profissionais que ainda não possuem loja física.

Esta edição também contará com parceria com o projeto Capacitar Crescer Mulher, que vai levar serviços de beleza com preços acessíveis.