Nova Adutora da Baixada Fluminense (NABF) sofreu intervenção na última semanaDivulgação

Publicado 05/12/2022 14:00

Aproveitando a parada do Guandu, feita pela Cedae, na semana retrasada, a Águas do Rio executou intervenções no sistema de abastecimento da Baixada Fluminense. Em Nova Iguaçu foi reparado um vazamento de água na Nova Adutora da Baixada Fluminense (NABF), um dos mais importantes troncos de abastecimento da região, melhorando o fornecimento de água de quase 200 mil pessoas.

“Para nós, a parada do Guandu é uma oportunidade única de realizar manutenções importantes que necessitam de tubulações fora de operação para serem feitas. Foram meses de preparação, priorizando as intervenções em uma megaoperação para que fosse possível colocar mais de 300 pessoas atuando de forma simultânea para melhorar o fornecimento, além de evitar desperdício de água potável nos municípios onde atuamos”, explicou o diretor de Operações da Águas do Rio, Josélio Raymundo.

Também foram instalados registros em diversas tubulações, responsáveis por dividir as redes de água em setores menores, reduzindo, assim, a área de desabastecimento diante da necessidade de reparos. A chamada “setorização” foi realizada na Adutora Principal da Baixada Fluminense (APBF).

O Sistema Guandu, sob a gestão da Cedae, é responsável pela produção de água tratada para a a Região Metropolitana, incluindo os municípios sob responsabilidade da Águas do Rio (Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nova Iguaçu, Nilópolis, Queimados e São João de Meriti, na Baixada Fluminense).