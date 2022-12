Tenente Malta, secretario Fernando Bastos e Capitão Fogaça estão à frente da Operação Natal Seguro. - Divulgação

Publicado 07/12/2022 23:06

Com a aproximação das festas de fim de ano, o movimento na região comercial do Centro de Nova Iguaçu tem um aumento grande na circulação de pessoas. E para garantir maior segurança para comerciantes e consumidores da cidade, a Secretaria Municipal de Segurança iniciou nesta semana a operação Natal Seguro.

Participam a ação, denominada Nova Iguaçu Mais Seguro, o PROEIS, a Operação Segurança Presente e o 20º Batalhão de Polícia Militar. Ao todo foram disponibilizados 70 policiais, 16 agentes civis e 1 assistente social distribuídos diariamente na região no horário entre 6h e 23h.

O policiamento será feito sempre de forma a pé no grande centro e com uso de motos e carros aos arredores e acessos ao comércio.

Na apresentação do programa, o secretário Municipal de Segurança Tenente-Coronel Fernando Bastos destacou o alcance da ação e afirmou que a população poderá sair às compras tranquilamente. Também estiveram presentes o Capitão Fogaça, coordenador do Segurança Presente, e do Tenente Malta, comandante da 3a Cia do 20° BPM.

“Com o efetivo de policiais e agentes civis disponibilizados e trabalhando de forma coesa, teremos um eficiente aparato de segurança que irá proporcionar uma tranquilidade a população que frequenta o grande centro comercial”, disse o secretário.