Feira Olhar Nordestina acontece neste domingo em Nova Iguaçu | Nova Iguaçu | O Dia

Feira Olhar Nordestino acontece neste domingo, no Patronato, em Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 10/12/2022 22:34

Música, dança, artesanato e gastronomia. Forró, percussão, sanfona e literatura, o Nordeste estará na Baixada Fluminense. Neste domingo, Nova Iguaçu recebe a Feira Olhar Nordestino, que será realizada na sede do Patronato, no Centro do município.

O evento marca o encerramento do projeto Olhar Nordestino celebra a cultura nordestina em uma das cidades que mais recebeu pessoas vindas da região. Nos últimos dias, ocorreram diversas oficinas voltadas para valorização da cultura e agora serão presentados os trabalhos resultantes.

A programação conta com apresentação de forró da Cia. Marcelo Marques com professora Jessica Frederico. Também estão programadas oficinas de percussão com Junior Rodrigues e Tambores de Iguassu. O evento conta também com apresentações de literatura de cordel com Edmilson Santini e shows do Trio Peneirada e Pimenta do Reino.

Há a opção de almoço no local com gastronomia típica e barracas com artesanatos.

Serviço:

Feira Olhar Nordestino

Dia 11/12/2022, 10 as 16h

Local: Patronato; Rua Governador Portela, 382, Centro, Nova Iguaçu

Entrada gratuita

Programação

10h Oficina e Apresentação de Forro Cia Marcelo Marques, com Profa Jessica Frederico

11h Oficina de Percussão Junior Domingues

12h Apresentação Trio Peneirada

13h Apresentação Literatura de Cordel Edmilson Santini

14h Apresentação e Oficina de Maracatu Tambores de Iguassu

15h Apresentação Musical Trio Pimenta do Reino

16h Encerramento e entrega de Certificados