Feira Iguassú teve como tema o Natal na edição do último sábado - Divulgação

Feira Iguassú teve como tema o Natal na edição do último sábadoDivulgação

Publicado 12/12/2022 07:00

Nova Iguaçu teve, neste fim de semana, uma festa de fim de ano antecipada. A Feira Iguassú, realizada no último sábado, teve uma edição especial de Natal. Foram mais de 100 stands de gastronomia, moda, artesanato, brechó e antiguidade montados na Rua Getúlio Vargas, no Centro. E a cereja do bolo foi a chegada de Papai Noel, que tirou muitas fotos com a criançada.

Além do bom velhinho, a feira, que foi promovida pela Prefeitura de Nova Iguaçu, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SEMCULT), em parceria com empreendedores da sociedade civil, teve também a Operação Animação, com a participação do casal de ratos mais famoso do mundo, Mickey e Minnie Mouse.

“Foi a oportunidade para que as crianças e também adultos incorporem o espírito natalino e se divirtam com as personagens da Disney e com Papai Noel”, disse o secretário de Cultura de Nova Iguaçu, Marcus Monteiro.

O clima de Natal também esteve nas atrações artísticas. O primeiro a se apresentar foi o saxofonista André Alves. Diretor e coordenador da Escola de Música Musical Brothers, Alves trouxe a influência do Jazz americano, com um repertório variado entre músicas nacionais e internacionais. Na sequência, outro saxofonista, Patrick Daniel fez uma apresentação com variedade de estilos, mas com um toque de elegância e grandes sucessos do pop com arranjos peculiares do jazz.

A edição também teve a apresentação de ballet do Estúdio de Dança Varejão e da banda de pop rock Multiversos, formada pelos iguaçuanos Jean Guilherme (voz), Alan Lima (guitarra) e Zinho (baixo). Esta foi 10ª edição da Feira Iguassú, evento que acontece sempre no segundo sábado de cada mês.