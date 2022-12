Vereadores aprovaram mensagem do Poder Executivo nesta semana, em audiência na Câmara. - Divulgação

Vereadores aprovaram mensagem do Poder Executivo nesta semana, em audiência na Câmara.Divulgação

Publicado 12/12/2022 10:00

Os vereadores de Nova Iguaçu aprovaram, na última semana, mensagem do poder executivo municipal que visa aperfeiçoar a estrutura funcional do município, garantindo que os conselhos estejam junto às pastas com as quais possuam maior afinidade. O projeto do prefeito, nº 90.738-2022, foi aprovado por unanimidade.

“Esta medida visa adequar as atribuições das Secretarias com a atuação dos respectivos conselhos, o que, na prática, significa a desburocratização da máquina pública”, disse o presidente da Câmara Municipal, vereador Dudu Reina.

O secretário municipal de Serviços Públicos, Douglas Mucciolo, esteve presente à sessão e esclareceu dúvidas dos vereadores em relação às indicações que a Casa tem feito sobre ações de manutenção, melhorias e infraestrutura na cidade. Mucciolo afirmou que todas estão sendo atendidas, com a busca de um atendimento de excelência para a população.

Em comemoração pelo Dia do Samba, celebrado em 2 de dezembro passado, muitas personalidades, de diversos campos de atuação, foram homenageadas: agentes da segurança pública, educadores, agentes de saúde, empresários e sambistas. Compositores das Escolas de Samba de Nova Iguaçu foram reconhecidos pelo presidente Dudu Reina.