Festival Escambau acontece neste sábado, na Praça Rotariano, no Centro de Nova IguaçuDivulgação

Publicado 16/12/2022 17:00

O Festival criativo que reúne moda, gastronomia, música e artes, bem no Centro de Nova Iguaçu, traz sua edição de Natal a todo o vapor neste sábado (17/12). A Escambau acontece na Praça Rotariano Hércules Alpino, ao lado da Igreja Nossa Senhora de Fátima e São Jorge, próximo à estação de trem, no coração da cidade, das 14h às 22h.

O evento é aberto, gratuito, com opções para toda a família e atrações para os pequeninos - que contam com um espaço recheado de atividades exclusivas com total segurança e conforto. Na ocasião, o cantor Marcos Rosa se apresenta ao vivo a partir das 17h.

A Escambau voltou às ruas no início deste ano, já que estava desde 2019 sem realizar edições presenciais por conta da pandemia do Covid-19. A queridinha do público traz a (já tradicional) feira do evento traz roupas, acessórios, além de diversos artigos e serviços dos mais diferentes estilos, garantindo não apenas uma oportunidade para realizar as compras de Natal, mas também uma forma de estimular a economia local.

Um dos festivais mais criativos da Baixada Fluminense também reúne o trabalho dos artistas visuais baixadenses Breu e Calvet durante a exposição, que também acontece na praça, ao ar livre. A novidade desta edição de Natal fica por conta da feira de adoção e arrecadação de ração, organizadas pela equipe da @anjosprotetoresrj.

A iniciativa ajuda protetores independentes de animais, a partir de campanhas, doações e divulgação. O projeto é patrocinado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro e conta com apoio da Prefeitura de Nova Iguaçu, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu.