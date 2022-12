Material apreendido pelos agentes do Segurança Presente foi levado para delegacia de Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 18/12/2022 11:34

Agentes da Operação Nova Iguaçu Presente prendeu um homem suspeito de tráfico de drogas no Centro do município, neste fim de semana. A ocorrência foi no bairro Rancho Novo, durante um patrulhamento de rotina dos policiais.

A guarnição realizava ação de rotina pela Rua do Trabalho, quando tiveram atenção voltada para um homem em uma moto com atitude suspeita. Após outro homem se aproximar dele, os policiais resolveram abordar a dupla.

Após revista, com eles foram encontrados 21 pinos de cocaína, duas trouxinhas de maconha e R$244,00 em espécie. Questiona, um dos suspeitos confessou que comprava o material entorpecente em Belford Roxo para vender no Rancho Novo.

Os policiais conduziram o suspeito para a 52 DP, onde ele foi autuado pelo crime de tráfico de entorpecentes, permanecendo preso.