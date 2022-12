Agentes serão capacitados para atuar no combate a poluição sonora em Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 19/12/2022 13:00

Agentes da Guarda Ambiental, órgão da Secretaria de Meio Ambiente de Nova Iguaçu, e do Controle Urbano e Postura vão ser capacitados no uso de decibelímetros, equipamento utilizado para realizar a medição de sons em ambientes externos e internos. O objetivo é aprimorar o combate à poluição sonora na cidade.

Com o uso correto do decibelímetro, os agentes vão poder medir com mais eficácia o som das lojas da cidade, intensificando a fiscalização de combate à poluição sonora. Ações noturnas em bares e restaurantes também serão feitas com mais frequência pelas equipes.

“Após o curso, esses agentes vão estar preparados para fazer verificações precisas e poderão emitir multas para quem não estiver dentro do volume permitido. Mas nossa prioridade é orientar e educar o comerciante para o uso do som na medida correta”, comentou o superintendente de Controle Urbano de Nova Iguaçu, Evandro Frossard, acrescentando que o volume permitido pela legislação é de até 65 decibéis de dia e até 60 à noite.

Ações semelhantes serão feitas em todo o Centro e em áreas dos bairros como Austin, Miguel Couto, Comendador Soares e Vila de Cava.