Operários realizaram obras no Jardim Alvorada que regularizam abastecimento e água na região.Divulgação

Publicado 19/12/2022 15:00

Moradores do bairro Jardim Alvorada, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foram beneficiados pelas obras do programa Vem com a Gente, que regularizou o abastecimento de cerca de 12 mil moradores da região. A concessionária dos serviços de água e esgoto do município realizou a extensão de 1.7 km de redes de água, além de interligações e padronização de hidrômetros para mais de 4 mil residências

A aposentada Maria Francisca dos Santos, de 76 anos, pensava em vender a casa, adquirida em 2002, mas com as intervenções, a sua realidade mudou tendo agora água tratada saindo da torneira.



“A água aqui sempre foi um tormento. Eu já tinha cogitado mudar de casa e ir para outro bairro. Todo dia era preciso acordar de madrugada para encher os baldes. Gastamos dinheiro instalando bomba e, nem assim, resolveu. A conta chegava, mas a água mesmo, quando vinha, só gotejava. O dinheiro que a gente gastava era absurdo”, disse.



Para o diretor executivo da concessionária, Felipe Esteves, a história de dona Maria Francisca é um exemplo que se repete na Baixada Fluminense, região que sofre historicamente com graves problemas de abastecimento.



“Ainda há muito a ser feito na região, mas sabemos que nosso trabalho tem impactado positivamente a vida de milhões de pessoas na Baixada. Nossas equipes estão nas ruas, realizando intervenções e ouvindo a população, empenhados em buscar soluções para cada caso encontrado. A população conta com a Águas do Rio e é isso que nos move a fazer o melhor”, afirmou.



Relacionamento duradouro com os moradores



Além de levar água todos os dias para a população, as equipes do programa Vem Com a Gente estão nas ruas construindo um relacionamento duradouro com os moradores. O objetivo do programa é facilitar a rotina dos clientes, realizando o atendimento itinerante, complementando o serviço oferecido nas lojas comerciais da concessionária e agilizando as melhorias no sistema de água.



“Sempre que chegam aos bairros, as equipes do Vem com a Gente passam em cada rua para fazer a identificação e execução dos serviços que podem ser implantados. Nossos colaboradores também realizam a atualização dos dados dos clientes, troca de titularidade, vistorias, renegociação de débitos, religação, cadastro na Tarifa Social, troca de hidrômetros, modernização das tubulações, entre outros. O objetivo principal é proporcionar aos moradores o acesso aos serviços da concessionária de forma regular”, explica o coordenador do programa, Wallas Rangel.



Para estar ainda mais próximo dos moradores, a concessionária instalou um ponto de atendimento itinerante que recebe a população para agendamento dos serviços. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, no seguinte endereço: Rua Semíramis, nº 30 - Jardim Alvorada (IBADEJA - Instituto Bíblico da Assembleia de Deus em Jardim Alvorada).