Prefeitura de Nova Iguaçu investiga envenenamento de árvores na região do centroDivulgação

Publicado 02/01/2023 21:26

A Guarda Ambiental Municipal (GAM) segue investigando o envenenamento de quatro árvores da espécie Oiti na Rua Otávio Tarquino, no Centro de Nova Iguaçu. Na semana passada, agentes fizeram a coletagem da substância inserida no tronco das árvores. O material foi encaminhado para análise laboratorial.

A queda acentuada das folhas das árvores, que ficam a poucos metros da agência dos Correios, chamou a atenção de trabalhadores locais, que logo perceberam perfurações feitas nos troncos em direção ao solo. Era por estas cavidades que a substância era introduzida para que atingisse as raízes.

“O autor deste crime ambiental tinha plena noção técnica do que estava fazendo. A GAM fará um relatório para que possamos comunicar o fato à polícia. Independentemente disso, vamos buscar informações que nos levem ao responsável. Já entramos em contato com os Correios, que irá disponibilizar as imagens da câmera de segurança para tentarmos encontrar a pessoa que cometeu este crime”, revelou o secretário municipal de Meio Ambiente, Fernando Cid.

O promotor de vendas Wallace Barbosa da Silva, 40 anos, acredita que essas não tenham sido as primeiras árvores vítimas de crime ambiental na Rua Otávio Tarquino. “Nesta mesma calçada havia outras duas árvores que morreram e podem ter sido envenenadas também. Elas eram uma bênção para nós, que trabalhamos na rua, pois ajudavam a refrescar o ambiente”, lamenta.

O lojista Carlos Antônio passa boa parte do expediente na calçada, na tentativa de atrair clientes para sua loja, e torce para que as árvores envenenadas não precisem ser removidas. “A gente ajuda a cultivar, mas infelizmente pessoas sem noção da importância das árvores nas nossas vidas cometeram este crime”.

Após a coletagem do material, os agentes da Guarda Ambiental Municipal fecharam as perfurações utilizando material que não agride as árvores. O objetivo é evitar que novas substâncias sejam inseridas nos troncos. Funcionários da Companhia de Desenvolvimento de Nova Iguaçu (CODENI) e da Empresa de Limpeza Urbana (EMLURB) farão uma ampliação das áreas que circundam a base das árvores, evitando assim o estrangulamento entre o tronco e a raiz.

“Estamos fazendo o possível para salvá-las, mas a recuperação depende da própria espécie. Vamos observá-las e também plantar novas árvores nos locais de onde já foram extraídas as que morreram nesta via”, esclareceu Fernando Cid.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMAM) pede para que quem tiver informações sobre o autor deste crime ambiental, entre em contato pelo telefone 3779-1183, pela Ouvidoria da Prefeitura de Nova Iguaçu (2666-4910) ou pelo Instagram da Guarda Municipal Ambiental de Nova Iguaçu.