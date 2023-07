Lideranças comunitárias foram recebidas na sede da concessionária de água e esgoto de Nova Iguaçu. - Divulgação

Publicado 04/07/2023 09:00

O Centro de Operações Integradas (COI) da Águas do Rio recebeu a visita de lideranças comunitárias de Nova Iguaçu. O órgão monitora mais de mil pontos de distribuição de água e dispõe de softwares e equipamentos automatizados capazes de analisar inúmeras variáveis, como pressão, vazão, temperatura, energia e produtos químicos, otimizando a gestão dos sistemas de água e esgoto.

A iniciativa faz parte do programa “De Portas Abertas”, com intermédio do setor de Responsabilidade Social da empresa. A coordenadora da área e com atuação na Baixada Fluminense, Luciana Muniz reforçou a importância da iniciativa, que tem o objetivo de estreitar relações entre a companhia e a população para disseminar informações sobre o sistema de saneamento.

“Hoje as equipes da Águas do Rio estão em todos os lugares, atuamos em várias regiões ao mesmo tempo e sabemos que os moradores já nos conhecem. No entanto, o tema saneamento básico é complexo, e estratégias como estas nos aproximam da população, porque temos a oportunidade de tirar dúvidas. Estamos abrindo as portas da empresa para compartilhar com todos a nossa experiência, conhecimento e tecnologia em prol de uma vida mais sustentável e com qualidade”, disse Luciana.

Priscila da Costa Amorim, de 41 anos, moradora do bairro Todos os Santos, ficou entusiasmada com a tecnologia investida pela concessionária para realizar este acompanhamento em tempo real.



“Faço parte do grupo de lideranças há muito tempo e não paro de me surpreender com as ações, eventos e atividades que a empresa organiza. É sempre um novo aprendizado sobre saneamento básico”, disse ela, que após visitar o COI, também ficou impressionada com a Sala Imersão, que oferece experiência interativa sobre cuidados com o meio ambiente. “Parecia que estávamos no fundo do mar”, afirmou.