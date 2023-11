Equipe do Artsul levantou o troféu após bater o Americano nos pênaltis, no último fim de semana - Divulgação

Publicado 28/11/2023 11:49

Nova Iguaçu – Os meninos do sub20 do Artsul conquistaram no último fim de semana o título do Campeonato Estadual da Série A2 Sub-20. A equipe superou o Americano, nos pênaltis, por 5 a 3, após ficar no empate em 1 a 1 no tempo normal. A decisão foi disputada em casa, no estádio Nivaldo Pereira, em Austin, Nova Iguaçu.

Os destaques do jogo foram para o atacante João que fez sua estreia na decisão e marcou o gol de empate no final da segunda etapa e para o jovem, mas experiente goleiro Kayke que defendeu a primeira cobrança e deixou o Artsul com a vantagem na disputa.

Com uma linda campanha no primeiro turno de 100% de aproveitamento, em 10 jogos o tricolor da Dutra já havia conquistado a Taça Santos Dumont com a melhor defesa (5) e melhor ataque (23) da competição.