Evento promete agitar o próximo fim de semana, em Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 31/01/2024 06:00

Nova Iguaçu – Os moradores de Nova Iguaçu têm uma ótima opção de lazer no fim de semana. É o Sunset Top, evento de Verão inédito, que promete agitar o Terraço do TopShopping, de sexta a domingo, com gastronomia e intensa programação musical.



Um dos destaques é o pré-carnaval no sábado com apresentação do grupo Papo de Quintal e Anderson Camarada & Banda. No cardápio de delícias gastronômicas vai ter hambúrguer artesanal, sanduíche de costela, churrasco, crepe, comida nordestina, carne de sol e aipim, pastel, churros e muito mais, além de mais de 40 rótulos de cervejas.



O evento é um convite para diversão de toda a família, em um ambiente aberto e muito animado, com direito à área kids com o parque dos infláveis, cama elástica, pula-pula e escalada.



A entrada é franca. Além de samba, a agenda de shows conta com repertório sertanejo (sexta) e rock (domingo), com DJ abrindo a programação todos os dias.



Sexta (02/02): SERTANEJO

17h - DJ

19h - Rita Moreira

21h - DJ



Sábado (03/02): SAMBA

14h - DJ

16h - Anderson Camarada e banda

18h - DJ

19h - Grupo Papo de Quintal

20h - DJ

21h - Grupo Papo de Quintal



Domingo (04/02): ROCK

14h - DJ

16h - Banda Bandalha

18h - DJ

19h - Tributo a Legião Urbana com Rafael Carvalho e banda

21h - DJ