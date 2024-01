As inscrições para a II Conferência Municipal de Turismo terminam na próxima quarta-feira. Evento será em março - Divulgação

Publicado 29/01/2024 11:00

Nova Iguaçu - As inscrições para a II Conferência Municipal de Turismo terminam na próxima quarta-feira (31). O evento, idealizado pela Prefeitura de Nova Iguaçu em conjunto com o Conselho Municipal de Turismo, acontecerá no dia 7 de março, no auditório do Campus da UFRRJ (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro), localizado na cidade.

Durante a conferência será discutido o segmento no município embasado pelo Plano Municipal de Turismo de Nova Iguaçu como um conjunto de estratégias e ações que tem como objetivo fomentar e viabilizar o desenvolvimento do turismo no município nos próximos dez anos.

O evento também tem o objetivo de propor estratégias de aprimoramento da articulação e cooperação institucional entre os entes federativos, com a sociedade civil, que dinamizam os sistemas de participação e controle social na gestão das políticas públicas de turismo para avanço da implementação do Plano Municipal para o Desenvolvimento do Turismo em Nova Iguaçu.

Durante a conferência será eleita a composição não governamental do Conselho Municipal de Turismo de Nova Iguaçu para o mandato de 2024/26.

As inscrições para a participação da conferência devem ser feitas pelo do link https://forms.gle/pJxapMCiXyEz75WH7 ou pelo e-mail turismo.semdettur@novaiguacu.rj.gov.br.

Já para a eleição da sociedade civil pode ser feita pelo google forms https://forms.gle/MZHwGVf4d6BDLfrE7 ou pelo email turismo.semdettur@novaiguacu.rj.gov.br das 9h às 17h.