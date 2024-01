Agentes começaram a usar os novos uniformes do verão na última semana - Divulgação / PMNI

Publicado 23/01/2024 18:32

Nova Iguaçu - Os agentes do Controle Urbano da Prefeitura de Nova Iguaçu estão de roupa nova. Na última semana, eles estrearam os uniformes, com camisa de malha leve, bermuda e chapéu, que vão ser usados no verão durante o trabalho no centro comercial do município.

“Esse uniforme é adequado para a nossa condição climática. Nos meses de novembro e dezembro tivemos dias com mais de 40 graus de temperatura, e a tendência é aumentar. Como nossos agentes trabalham na rua, é preciso dar conforto para eles, e a padronização dos uniformes vai dar mais agilidade ao serviço, pois a população vai saber identificar rapidamente nossos agentes”, destacou o secretário de Segurança Pública de Nova Iguaçu, tenente-coronel Fernando Bastos.

O trabalho dos agentes de Controle Urbano é essencial no centro comercial de Nova Iguaçu, principalmente no Calçadão da cidade. Eles atuam na preservação e fiscalização do espaço no solo público, orientam lojistas a não colocar mercadorias na calçada e a diminuir o som das lojas, e os vendedores ambulantes a ficarem nos espaços demarcados para as suas permissões.

Aos 37 anos, seis deles atuando nas ruas de Nova Iguaçu, o agente de controle urbano Walteir Machado de Carvalho elogiou o uniforme e disse que a leveza da roupa vai dar mais agilidade na fiscalização do solo público.

“Nos dias quentes, a gente se sentia pesado usando calça jeans para andar por todo Calçadão. Com essa bermuda e camisa de malha fina, além de ser mais fresco, tenho mais rapidez e eficiência para atender à população e fazer meu trabalho de fiscalização. Gostei tanto do uniforme que mandei foto para a namorada ver. Fiquei até mais bonito”, brincou o agente.