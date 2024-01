As aulas começarão no dia 26 de fevereiro e serão ministradas na sede do Centro Vocacional de Tecnologia e Inovação (CVTI) - Divulgação / PMNI

Publicado 23/01/2024 17:17

Nova Iguaçu - A Prefeitura de Nova Iguaçu, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Tecnologia (SEMAT), está oferecendo 420 vagas distribuídas em sete cursos gratuitos para crianças, adolescentes e adultos nas áreas de informática básica, criação de aplicativos, criação de games, programação, robótica, web design e excel. As inscrições vão até a próxima sexta-feira (26).

Com duração de 75 dias e uma carga horária de 40 horas, os cursos foram estruturados para proporcionar um aprendizado sólido e prático. Ao término do programa, cada participante receberá um certificado de conclusão, que poderá ser utilizado como atividades complementares escolares, avaliações para promoções internas nas empresas e até mesmo para a obtenção de gratificações adicionais, de acordo com o plano de carreira do participante.

Os interessados podem se inscrever diretamente no site da Prefeitura. As vagas são limitadas, com 30 alunos por turma. As aulas começarão no dia 26 de fevereiro e serão ministradas na sede do Centro Vocacional de Tecnologia e Inovação (CVTI), no Shopping Nova Iguaçu.

O edital completo e as fichas de inscrições estão em:

https://www.novaiguacu.rj.gov.br/semat/cvti/processoseletivo-cursos/