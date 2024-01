Nova edição do Festival das Artes vai acontecer neste ano, em Nova Iguaçu - Divulgação / PMNI

Publicado 23/01/2024 18:25

Nova Iguaçu - A Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (Fenig) está com inscrições abertas para a segunda edição do Festival de Artes da cidade. O evento gratuito vai abranger diversas formas de arte, do teatro à música, passando por artes visuais contemporâneas. Os artistas podem se inscrever até o dia 18 de fevereiro.

A programação vai contar com espetáculos teatrais e circenses, que serão apresentados no Teatro Sylvio Monteiro e também nas salas de apresentação das Praças CEU.

A Mostra de Artes Visuais exibirá exposições que abrangem produções cinematográficas e artes plásticas, todas com censura livre. O festival também abrirá espaço para a arte urbana vista pela ótica das expressões artísticas tradicionais com pinturas em telas sendo exploradas lado a lado com formas contemporâneas, como o grafitti e o muralismo.

O Circuito de Sarau será palco para declamações de poesias, performances de sarau, slam, intervenções poéticas e rodas de conversa, incentivando a produção literária local. O Música na Praça oferecerá apresentações de artistas locais, enquanto o Encontro de Cultura Tradicional encantará o público com música e dança de coletivos culturais da cidade com o objetivo de celebrar a cultura regional e folclórica, como grupos de folia de reis, bumba meu-boi, rodas de capoeira, quadrilhas juninas, além de flash mobs e performances de charme.

“Eventos como o Festival de Artes de Nova Iguaçu fortalecem não só a cultura como a economia da cidade. As apresentações vão acontecer em vários pontos do município, atraindo público e gerando trabalho não só para os artistas e produtores culturais, mas também para profissionais de palco, som, iluminação, eletricidade, gastronomia, artesanato e comércio”, disse o presidente da Fenig, Miguel Ribeiro.

O evento também terá o apoio da Secretaria Municipal de Cultura de Nova Iguaçu. O edital de chamamento e o formulário de inscrições para os artistas estão disponíveis em https://www.novaiguacu.rj.gov.br/fenig/festivaldeartes/

Serviço: II Festival de Artes 2024

Quando: Março, Abril e Maio

Inscrições: Até 18 de Fevereiro em https://www.novaiguacu.rj.gov.br/fenig/festivaldeartes/