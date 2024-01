Cine Iguaçu será transformado no Teatro Municipal da cidade - Divulgação

Cine Iguaçu será transformado no Teatro Municipal da cidadeDivulgação

Publicado 24/01/2024 12:00

Nova Iguaçu - A Prefeitura de Nova Iguaçu, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, oficializou, na última semana, o termo de desapropriação do Cine Iguaçu, fundado na década de 1950 na Praça Antônia Flores Teixeira, em frente à estação de trem, no Centro. Com isso, foi concluída mais uma etapa para a abertura do Teatro Municipal de Nova Iguaçu, que terá 800m² e capacidade para mil pessoas.

“O Teatro Municipal de Nova Iguaçu vai ser muito importante para a vida cultural da cidade e da Baixada Fluminense. Era um desejo antigo da sociedade iguaçuana que vai se tornar realidade”, afirmou o prefeito Rogerio Lisboa.

Para o secretário municipal de Cultura, Marcus Monteiro, o Teatro Municipal de Nova Iguaçu vai colocar ainda mais a cidade no roteiro cultural do Estado.

"A implantação do Teatro Municipal representa um marco significativo para a cultura em Nova Iguaçu. Este espaço será um local de diversas manifestações artísticas, proporcionando entretenimento de qualidade e promovendo a diversidade cultural em nossa cidade", disse Marcus Monteiro.

Finalizada a desapropriação, o local, que já foi vistoriado por engenheiros e arquitetos da Prefeitura, vai começar a ser reformado. Os banheiros, o mezanino e o palco serão aproveitados, assim como um lustre de 1948, um dos itens de maior valor histórico do espaço, ornamentos e esquadrias

O declive da plateia também vai passar por reformas. O telhado, que sofre com infiltrações, será restaurado. E a instalação elétrica será totalmente refeita. A fachada do prédio, que já teve cores em branco e verde, vai ser pintada de vinho.

O Cine Iguaçu, considerado um patrimônio histórico do município, foi fundado em 15 de fevereiro de 1952, pelo proprietário de terras iguaçuano Antônio Vaz Teixeira. Em 2014, o local chegou a funcionar como uma casa de shows, chamada Vintage Hall, aberta por pouco tempo. Depois disso, ficou abandonado. Considerado um patrimônio histórico do município, o imóvel estava funcionando como estacionamento, passando por um processo de degradação e descaracterização devido à falta de manutenção.