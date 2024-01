Nova Iguaçu sediará Conferência Municipal de Turismo em março deste ano - Divulgação / PMNI

Publicado 24/01/2024 09:00

Nova Iguaçu - A Prefeitura de Nova Iguaçu vai realizar, no dia 7 de março, a II Conferência Municipal de Turismo. As inscrições para participar do evento, que acontece no auditório da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (campus Nova Iguaçu), podem ser feitas até o dia 31 de janeiro. Neste dia também se encerram as inscrições para a eleição da sociedade civil, que vai compor o Conselho Municipal. Este ano, o tema será “O planejamento e Políticas Públicas de Turismo em Nova Iguaçu: O Plano Municipal de Turismo 2023/2033”. A realização do evento conta com o apoio do Conselho Municipal de Turismo.

Durante a conferência será discutido o turismo no município, embasado pelo Plano Municipal de Turismo de Nova Iguaçu como um conjunto de estratégias e ações que tem como objetivo fomentar e viabilizar o desenvolvimento do turismo no município nos próximos dez anos. Ela também tem o objetivo de propor estratégias de aprimoramento da articulação e cooperação institucional entre os entes federativos, com a sociedade civil, que dinamizam os sistemas de participação e controle social na gestão das políticas públicas de turismo para avanço da implementação do Plano Municipal para o Desenvolvimento do Turismo em Nova Iguaçu.

“Essa conferência vai valorizar o potencial dos diversos atrativos turísticos naturais espalhados por seu território, beleza cênica, exuberância em florestas e sua abundância de água que são elementos potenciais ao desenvolvimento do turismo nos segmentos de aventura, esportivo, lazer e pesquisas. Ela tem o objetivo de propor estratégias para que a atividade turística se torne relevante à economia local, além de facilitar, estimular e apoiar a compreensão de que o turismo é uma oportunidade de geração de emprego e renda, promoção socioeconômica e ambiental”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo de Nova Iguaçu, Mário Lopes.

Durante a conferência, será eleita a composição não governamental do Conselho Municipal de Turismo de Nova Iguaçu para o mandato de 2024/26. A Conferência vai acontecer das 8h às 18h. O auditório da UFRRJ fica na Avenida Governador Roberto Silveira, s/n°, Moquetá.

As inscrições para a participação da conferência devem ser feitas através do link https://forms.gle/pJxapMCiXyEz75WH7 ou pelo e-mail turismo.semdettur@novaiguacu.rj.gov.br.

Já para a eleição da sociedade civil pode ser feita através do google forms https://forms.gle/MZHwGVf4d6BDLfrE7 ou pelo email turismo.semdettur@novaiguacu.rj.gov.br das 09h às 17h.