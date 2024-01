Inscrições vão até a quinta-feira e sorteio das vagas será no próximo fim de semana - Divulgação / Paula Johas

Publicado 24/01/2024 15:00

Escola Firjan SESI de Nova Iguaçu está com inscrições abertas para 42 vagas gratuitas para o primeiro e segundo segmentos do Ensino Fundamental. Podem se candidatar estudantes de 6 a 14 anos

O edital completo está disponível no site da Escola Firjan SESI (http://www.escolafirjansesi.com.br/vagasgratuitas) e as inscrições devem ser realizadas até a próxima quinta-feira (25).



Os candidatos devem ter renda familiar per capita bruta de, no máximo, 1,5 salário-mínimo, e será exigida documentação comprobatória desta condição, conforme estabelecido no edital, em cumprimento ao Regulamento do SESI.

Os estudantes serão selecionados por meio de sorteio público, em 27/01, transmitido ao vivo, às 10h, no site da escola. A matrícula dos selecionados deverá ser feita presencialmente na escola escolhida, de 30/01 a 05/02. O início das aulas está previsto para 06/02.



“A Escola Firjan SESI tem todas as condições de fazer uma entrega de grande valor e impacto para a indústria e para a sociedade. A cada ano os editais têm sido mais procurados pela sociedade. É um reflexo da qualidade do que vem sendo ofertado. Importante se inscrever rápido porque as inscrições são limitadas”, aconselha Vinícius Mano, gerente de Educação Básica da Firjan SESI.