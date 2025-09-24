O Festival de Artes é promovido pela Prefeitura de Nova Iguaçu por meio da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu - Divulgação

O Festival de Artes é promovido pela Prefeitura de Nova Iguaçu por meio da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu Divulgação

Publicado 24/09/2025 17:33

Nova Iguaçu - As apresentações circenses são as próximas atrações da terceira edição do Festival de Artes de Nova Iguaçu, que leva cultura gratuita a diferentes públicos até o fim de outubro. As próximas apresentações acontecem no Centro de Ações Integradas Castorina Faria Lima (Caiesp), no Jardim Tropical, e no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Terras de Marambaia.

Nesta quinta-feira (25), às 14h, o Caiesp recebe a apresentação da atriz circense Vania Santos como a Palhaça Margarida. A atuação promete muita diversão e brincadeiras com a participação direta do público.

Já na terça-feira (30), às 14h, no Cras Terras de Marambaia, será a vez do Centro Experimental de Teatro e Artes apresentar o CETA Circo Show com números de malabarismo, bambolê e adágio acrobático, que consiste em efeitos acrobáticos sem aparelhos, executados somente com a força humana. No elenco, os artistas circenses Adailzo Amorim, Daniel Carrizo, Maria Pilar Mur e Vania Santos.

O Festival de Artes, promovido pela Prefeitura de Nova Iguaçu por meio da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG), em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e a Secretaria Municipal de Educação, chega à sua terceira edição com 55 atrações gratuitas. A programação segue até 31 de outubro, com foco na valorização da produção artística local e na formação de plateias, especialmente entre crianças e jovens de escolas e instituições do município.

A programação completa está disponível em: novaiguacu.rj.gov.br/fenig/festivaldeartes.