Aspirador robô Mars da Multilaser - Reprodução / Amazon

Aspirador robô Mars da Multilaser Reprodução / Amazon

Publicado 06/08/2023 11:00

A praticidade dos robôs aspiradores tem conquistado cada vez mais espaço nas residências brasileiras. Com a evolução da tecnologia e o lançamento de produtos mais acessíveis , o uso desses equipamentos tem se popularizado, facilitando a limpeza diária e tornando-a mais eficiente. O Robô Aspirador de Pó Multilaser , por exemplo, surge como uma opção completa, capaz de varrer, aspirar, passar pano e ainda possui bateria recarregável, com preço atrativo.

aspirador robô se encaixa perfeitamente nessa proposta. Com apenas um toque no botão, o A rotina agitada dos brasileiros tem impulsionado a busca por soluções que tornem as tarefas domésticas menos trabalhosas, e ose encaixa perfeitamente nessa proposta. Com apenas um toque no botão, o Robô Aspirador de Pó Multilaser inicia sua missão de manter o ambiente limpo e livre de poeira.

Tendo 3 funções programadas, incluindo “Modo Automático”, “Limpeza de Cantos” e “Limpeza em Espiral”, o robô reconhece a melhor estratégia de limpeza em cada ambiente. Os sensores antiqueda e de obstáculos, por sua vez, garantem que o robô circule pela casa com segurança, evitando quedas em degraus ou colisões com móveis.

As 2 escovas laterais trabalham em conjunto, direcionando a sujeira para o bocal de sucção - que possui um reservatório de fácil remoção, capaz de aspirar pelos, cabelos, resíduos sólidos e poeira. Indicado para todos os tipos de pisos, o robô possui rodinhas com revestimento macio, proporcionando uma limpeza eficaz sem riscar as superfícies.

Uma das grandes vantagens do Robô Aspirador de Pó Multilaser é sua bateria recarregável, que permite o uso sem a preocupação com a troca frequente de pilhas. O indicador de LED informa ao usuário a necessidade de recarregar o equipamento, evitando surpresas no meio da limpeza.