Coqueteleira é ideal para o preparo de drinks - Reprodução / Amazon

Coqueteleira é ideal para o preparo de drinks Reprodução / Amazon

Publicado 23/09/2023 09:00

Um irresistível convite para elevar a experiência de preparar coquetéis e bebidas em casa acaba de surgir no cenário das compras online: o Kit Caipirinha Profissional Coqueteleira 500ml 5 Peças Inox está disponível na Amazon com um desconto imperdível, marcando o menor preço dos últimos 30 dias. Com uma oferta que não dá para resistir, este kit é a escolha perfeita para quem aprecia a arte da mixologia e deseja receber convidados com drinks elaborados com estilo.

coqueteleira de 500ml é o destaque do conjunto, com um design elegante e construção em aço inoxidável que garante durabilidade e resistência. As peças encaixam perfeitamente, facilitando a lavagem e proporcionando um manuseio preciso durante a preparação das bebidas. Kit Caipirinha Profissional Coqueteleira inclui cinco peças essenciais para qualquer aspirante a bartender ou amante de coquetéis. Ade 500ml é o destaque do conjunto, com um design elegante e construção em aço inoxidável que garante durabilidade e resistência. As peças encaixam perfeitamente, facilitando a lavagem e proporcionando um manuseio preciso durante a preparação das bebidas.

Mas além da coqueteleira, o kit conta com um socador de frutas, ideal para a criação de caipirinhas, mojitos e coquetéis com frutas frescas. Seu design inovador apresenta uma base com dentes que facilitam o processo de maceração das frutas, garantindo que você extraia o máximo de sabor em suas bebidas.

E para medir os ingredientes com precisão, o kit inclui um dosador duplo de inox, tornando o processo de dosagem uma tarefa simples e eficiente. A colher bailarina, com 20cm de comprimento, é perfeita para mexer sucos, coquetéis e vitaminas, sendo um item indispensável para qualquer cozinha ou bar.

Para finalizar, o coador de bebidas em inox, também conhecido como strainer, completa o kit, permitindo que você sirva suas criações sem preocupações com resíduos indesejados.