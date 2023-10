iPhone 12 está com 52% de desconto no segundo dia da Mega Oferta Amazon Prime - Reprodução / Shutterstock

iPhone 12 está com 52% de desconto no segundo dia da Mega Oferta Amazon Prime Reprodução / Shutterstock

Publicado 11/10/2023 16:00

Mega Oferta Amazon Prime continua a surpreender! E nesta quarta-feira (11), segundo dia do evento, continuamos trazendo as melhores promoções para você economizar e aproveitar ao máximo as ofertas.

Amazon. Prepare-se para descobrir descontos impressionantes em produtos que vão desde eletrônicos a eletrodomésticos, tudo com a conveniência de ser um cliente Prime da

O “ Fire TV Stick ” é a porta de entrada para um mundo de entretenimento. Com 37% de desconto, agora você pode tê-lo por apenas R$239. Desfrute de streaming rápido em Full HD, controle tudo com o Controle Remoto por Voz com Alexa, e mergulhe em uma experiência de som imersivo com Dolby Atmos. Tenha ainda acesso a centenas de canais, aplicativos e serviços de streaming, como Prime Video, Netflix e YouTube.

Para a cozinha, temos o “ Micro-Ondas Mondial ”, com um desconto de 28%, custando apenas R$419. Com capacidade de 21 litros, 1.200W de potência e 10 ajustes de potência, ele se adapta a todas as suas necessidades culinárias. As funções “Menu Dia a Dia” e “Menu Kids” tornam a cozinha mais prática, enquanto a função Tira Odor e Mantém Aquecido mantém o ambiente agradável.

Se você está em busca de um smartphone de alta qualidade, o “ Apple iPhone 12 com 64 GB ” é uma escolha incrível. Com um desconto de 52%, agora você pode tê-lo por apenas R$3.099. Esse dispositivo impressiona com sua tela Super Retina XDR de 6,1 polegadas e a resistência do Ceramic Shield. Já o poderoso processador A14 Bionic, juntamente com seu sistema de câmera dupla avançado de 12 MP, garante fotos incríveis e gravação em HDR 4K Dolby Vision.

Com o calor, o “ Ar-condicionado Portátil EOS ” é a solução perfeita para manter seu ambiente agradável. Com um desconto de R$450, você pode tê-lo por apenas R$1.799,90. Esse aparelho 3 em 1 resfria, ventila e desumidifica o ambiente, sem necessidade de instalação. Com 12.000 BTUs de capacidade, ele garante conforto térmico em qualquer lugar.