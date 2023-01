Sérgio Duarte - Presidente Rio Indústria e presidente do Sindicado das Indústrias de Alimentos do Município do Rio de Janeiro (Siarj). - Divulgação

Publicado 09/01/2023 06:00

A indústria responde por 25,1% da Economia do Estado do Rio, com R$ 166 bilhões de VAB - Valor Adicionado Bruto (2019). Trata-se da segunda maior atividade industrial do país. São 24 mil plantas industriais dos mais diversos portes: micro, pequenas, médias e grandes empresas, que empregam 545 mil funcionários com carteira assinada e massa salarial de R$ 30 bilhões ao ano (2020), fazendo a roda da Economia fluminense girar, além de contribuir para o financiamento da oferta de serviços públicos em todo estado.



Para 2023, o Rio de Janeiro tem o desafio de melhorar e expandir sua infraestrutura, buscando tornar-se um estado cada vez mais competitivo, atraindo assim novos investimentos que contribuirão para a geração de empregos, além de garantir uma melhor qualidade de vida para sua população. A Rio Indústria considera o Rio de Janeiro como um grande Hub Logístico, visto que apesar de ser o terceiro menor estado da federação, possui em seu território portos, aeroportos, rodovias, ferrovias e dutovias. Em termos de infraestrutura, tem uma vocação natural para hub logístico, por sua localização privilegiada, a 500 km de onde se concentra 50% do PIB Nacional, e saídas por terra, ar e mar.



Justamente por isso, uma das nossas pautas é a construção do gasoduto da Rota 4B no município de Itaguaí, na Baixada Fluminense, que possibilita a criação de novos polos industriais no entorno do Arco Metropolitano, fomentando assim a geração de empregos. Trata-se de um investimento de R$ 5 bilhões, que tem como objetivo fazer com que o escoamento do gás natural produzido no pré-sal da Bacia de Santos seja feito por Itaguaí.



Buscar soluções e alternativas que atendam aos pleitos das indústrias do estado, esse é o objetivo da Rio Indústria, Associação de Indústrias do Rio de Janeiro, fundada há dois anos. Participamos ativamente de importantes discussões com o governo estadual e com os municípios, apresentando pleitos da categoria. Além desta, há outras demandas que a Rio Indústria vem atuando, por exemplo: nas alterações no Plano Diretor no município do Rio de Janeiro, na geração de incentivos fiscais para setores industriais e na ampliação da aplicação da Lei 6.979/2015.



Nosso propósito é representar e harmonizar as necessidades e objetivos de diferentes setores industriais, incluindo o micro e o pequeno empreendedor, tornando o Rio de Janeiro cada vez mais competitivo. Nós acreditamos no forte potencial da indústria do Rio de Janeiro. Seguimos em busca para defender e representá-la em todas as esferas cabíveis.

Sérgio Duarte é presidente do Rio Indústria e do Sindicado das Indústrias de Alimentos do Município do Rio de Janeiro (Siarj)