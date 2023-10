Almir Marcelo Santos. Diretor médico da Casa de Saúde Saint Roman - Divulgação

Publicado 10/10/2023 00:00

No dia 10 de outubro, comemoramos no mundo inteiro o Dia Mundial da Saúde Mental. Essa data foi escolhida em 1992 pela Federação Mundial de Saúde Mental com o objetivo de chamar atenção de todos para o tema da saúde mental, que ainda é alvo de preconceito em nossa sociedade.



No entanto, não deveria ser um tabu, pois no mundo inteiro cerca de 1 bilhão de pessoas passam por algum sofrimento mental, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. No Brasil, somente a depressão afeta mais de 12 milhões de pessoas, sem falar nas outras doenças, como ansiedade, esquizofrenia, bipolaridade, pensamentos obsessivos e outras.



Cada ano é divulgado um tema para a reflexão e o de 2023 é: "A saúde mental é um direito humano universal".



Todas as pessoas têm direito não apenas ao atendimento para a saúde do corpo, mas também para a saúde da mente. Afinal, se você não estiver bem da cabeça, todo o resto sofre, não é mesmo? O contrário também acontece. Todas as pessoas merecem ser tratadas com respeito e dignidade, sem preconceitos. Cada um deve cumprir com a sua parcela, seja no hospital, atendendo com humanidade, seja em casa, onde as famílias devem acolher aquele que sofre, mas também elas mesmas devem ser objeto de cuidado. No fundo, todos somos cuidadores feridos e necessitamos de atenção, compreensão e apoio.



Façamos deste 10 de outubro uma mudança de pensamento, pois sofrer mentalmente não é algo que só acontece com os outros. Estamos todos juntos e somente unidos podemos tornar a sociedade em que vivemos mais acolhedora e mentalmente mais saudável para todos.



Almir Marcelo Santos

Diretor médico da Casa de Saúde Saint Roman