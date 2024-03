Leandro Ventura é cirurgião plástico - Divulgação

Leandro Ventura é cirurgião plásticoDivulgação

Publicado 25/03/2024 00:00

No mês da mulher, em que tantas homenagens são realizadas, me arrisco a falar um pouco sobre o fato da mídia e as redes sociais explodirem em imagens e textos que têm o Dia Internacional da Mulher como tema e se propõem a celebrar, muitas vezes de maneira errônea. Não entrando na pauta política, que é o principal viés da data, mas voltando o olhar para algumas das conquistas alcançadas, acredito que o maior presente que muitas das mulheres podem se dar é terem o direito de ser quem quiserem ser e se sentirem bem consigo mesmas. É voltarem o interesse para o que elas desejam e não apenas atender terceiros ou se enquadrar em moldes ditados por outros.



Melhorar a qualidade de vida e a autoestima são algumas das ferramentas que elas possuem. Uma mulher feliz, que deseja melhorar para se sentir melhor e se reconhecer da maneira que deseja, é simplesmente algo engrandecedor. E a cirurgia plástica tem sido uma aliada ao longo dos anos para alavancar a autoestima feminina e mudar vidas, já que a autoaceitação e a autovalorização refletem o reconhecimento do potencial e a opinião que elas têm sobre si mesmas. Por experiência própria, posso dizer que o mesmo ocorre em relação aos homens.



Como cirurgião plástico, atuante há 10 anos na profissão e especialista na área de rinoplastia, estimulo e apoio toda e qualquer pessoa que almeje buscar a melhor versão de si mesma, não se moldando a padrões, mas ressaltando o que têm de melhor, valorizando a própria beleza. Mas deixo o alerta de que mudanças devem ser realizadas com responsabilidade e segurança.



O Brasil é o país com o maior número de realizações de cirurgias plásticas no mundo. Com aproximadamente 1,5 milhões de operações ao ano, a evolução da cirurgia plástica – com o avanço tecnológico – nos últimos anos é incontestável. Mas apesar de ser uma opção mais acessível hoje em dia, optar pela cirurgia não é tão simples. É necessário haver discernimento para alinhar expectativas para obter os melhores resultados.



Em uma era em que o acesso aos procedimentos é mais facilitado, é sempre necessário lembrar a importância de se procurar por médicos com cadastro ativo no Conselho Regional de Medicina e credenciados junto à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. É imprescindível que o paciente se sinta seguro ao decidir pela cirurgia e pelo cirurgião. A partir do momento em que decidem trabalhar juntos, surge uma parceria.



E uma outra importante questão a ser levada em conta diz respeito ao preço dos procedimentos. O profissional ético sempre agirá pensando no bem-estar dos seus pacientes. E muitas das vezes, sem pesquisas ou garantias, o mais barato pode sair caro.



Leandro Ventura

Cirurgião plástico