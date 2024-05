Publicado 12/05/2024 04:00

Dizer mãe faz bem à alma.Mãe é palavra que pronunciada nos mais diversos idiomas oferece um sorrir.Expressa um dizer às origens: o ventre, o cordão umbilical, o cuidar, o engatinhar, o chorar, o sentir.

Mãe é colo, é caminhada. É correção e é alívio. É, desde sempre, um fazimento de alma. No ventre, antes do nascer. No ventre, depois dos nascimentos tantos vida afora. Nascer dói. A dor é parte do que somos.

Mãe é, também, descansos. Um abraço de mãe, depois de uma queda, é cicatrizante. Há outras quedas que não doem o corpo. Há quedas que pedem silêncio e espera.

Mãe é autorização para os vazios e é preenchimentos de amor. Mãe é palavra e é poema.Três letras e um poema inteiro. Porque o poema é uma inclinação para o alto, para dizer o indizível, para pintar de cores, de emoções, as paisagens comuns.

Uma mãe e um filho são uma paisagem comum. Uma mãe e um filho são um poema explicador da vida, nunca deixando de ser gerada. Um poema é um punhado de infinitos nos dizeres. Por isso, escrevi tantos poemas para minha mãe. Por isso, sorri nas suas leituras, chorei nas suas emoções, nos seus contentamentos com a minha gratidão.

Hoje, escrevo orações. Mãe é também oração.Se a oração é o que nos eleva, mãe é oração. Se a oração é o que nos aproxima do Sagrado, é no sagrado encontro de amor, que dura toda uma vida, que compreendemos a árvore diante dos frutos.

Sou fruto de minha mãe. Suas sombras me acalmaram e suas seivas me alimentaram.Suas canções cantam esperanças, ainda hoje, em mim.Sua partida partiu parte de mim. Parte que se reconstrói nos encantos da memória.

É de saudade que me alimento para trazer o passado no meu pensar e deitar novamente no colo que mais me alimentou de amor. No colo que me oferecia mãos que enterneciam o tempo em que éramos nós. Mãos que brincavam com a minha cabeça tão cheia de necessidades.

A delicadeza daqueles instantes nunca partiram.Mãe, uma palavra, um poema, uma oração.Se compreendêssemos o poder da delicadeza, nasceríamos muitas vezes para redizer o amor. Não há presente maior para uma mãe do que um filho redizendo o amor, do que um filho reencontrando o cordão que harmoniza o viver a vida.

É no coração, metáfora do sentir, que a saudade e o futuro compõem o tempo presente. No meu presente está ela, minha mãe, sorrindo um sorriso que nunca deixou de sorrir em mim.

Feliz dia das mães.