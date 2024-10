Paulo Rosenbaum - divulgação

Publicado 07/10/2024 00:00

Não sei como andam as contas, a datação de carbono 14, ou se a matéria é capaz de esculpir sobre si mesma uma idade que, de fato, não é compatível com a cronologia.

Mas acabamos de comemorar Rosh Haschaná, o aniversário do mundo através da imagem do primeiro homem. Uma data universal.

Temos muito o que aprender com o primeiro homem, e uma entrevista seria bem-vinda.

-- Adão, que honra tê-lo aqui conosco, já podemos fazer as perguntas?

-- Meu caro, não vejo a hora de saber por que é que vocês me trouxeram aqui de volta? É um reality show? Todos estes equipamentos. No meu tempo era tudo na base da memória, giz e cuspe como dizemos lá na nuvem.

-- Não, não. Dirijo um blog no qual entrevistamos pessoas interessantes.

--Eu não sou interessante, tem gente mais legal lá em cima e pelo que andei espiando aqui embaixo também tem uma meia dúzia de caras nada óbvios. Por que eu?

--Como se sente vendo o percurso da humanidade que você ajudou a construir?

-- Olha amigo, eu te responderia através das palavras do poeta Stephen Crane:

-- Por favor, o espaço é seu....

-- É o que dizem todo dia lá em cima: o espaço é todo seu. Mas não é bem assim, fluxos de legiões de anjos, exércitos de arcanjos, entidades físicas, matéria escura, se você apenas soubesse, o espaço é cheio, abarrotado

--Você ir receitar o poema.

-- Ah sim, perdão, ele escreveu o seguinte:

“Senhor, eu existo! No entanto, respondeu o Universo, este fato não criou em mim um sentido de obrigação”.

-- Eu me sinto mais ou menos assim.

---Está se achando Adão?

-- Nada disso. É que já foi pesado assumir a culpa pela expulsão do Éden. Era bem maneiro. Mas era exatamente essa a missão, entregar a responsabilidade nas mãos humanas. Eu tinha que fazer isso...5785 e ainda me sinto culpado. Mas aprendi a assumir, foi assim que conquistamos o livre arbítrio.

-- Você não se sente orgulhoso em ver a evolução do mundo?

-- Evolução? Não acredito em evolução. Darwin é uma coisa, a outra é essa bagunça que está aí. Qual evolução você se refere?

-- Internet, web, tecnologia de ponta, revolução digital, comunicação instantânea, Instagram, wi-fi, Starlink, X

-- X? Não é proibido? Legalismo antes de tudo. Não falo nada que esteja proibido, já basta o lance da expulsão. Acham que foi a minha querida Eva que me colocou numa fria, e mais de uma vez, mas a história real é outra. Ninguém fala, mas depois a gente se entendeu foi o Paraíso.

-- Sobre o X, é que tem um Juiz que encanou com o Elon e tirou do ar, picuinha manja? Coisa pessoal entendeu?

-- Aham!!

-- Esqueça o X, Adão

-- Não consigo esquecer o X, lá tem muita info de qualidade.

--E tem muita desinformação também.

-- E daí? Viva e deixe viver. Meu, que hipocrisia. Vocês vivem falando em liberdade de expressão, é tudo só da boca para fora? Aqui é ou não democracia? Ora, cada um que escolha o que quer ler, selecionar, ignorar, não foi sempre assim? Mudar de regra a cada segundo, não sei não...

-- Pois é Adão, está complicado.

-- Só me responde isso: O Brasil vai indo bem?

-- Hummm. Olha tem certeza de que você quer ir por aí? Lembra, o Brasil é aquele lugar complexo, onde até o passado é dúvida.

-- Sei. Dá para perceber. Está rolando censura e ninguém tem coragem de falar, cadê aquele pessoal que combateu a ditadura? O pessoal do jornalismo investigativo? E o outro cara do poder executivo? Meu, o cara só fala patacoada. Como deixaram um cara desses pilotar o País depois de tudo? Quanto mais eu fico aqui menos eu entendo.

-- Está bem, está bem. Vamos mudar de assunto? Mas e o resto Adão?

-- Olha se eu fundei mesmo a tal de humanidade me diga onde estão os fundamentos filosóficos desse pessoal? Desci em Brasília e arrepiei. Depois dei uma voada por aí. O que é que a tal ONU está fazendo de decente? Seria lá que deveria rolar o diálogo, não?

-- Sim, tentam fazer as partes conversarem

-- Véio, aquilo é uma entidade fantasma. Eu li. Vi quem estava na comissão de direitos humanos. Valha-me Senhor!!

(TROVÃO AGUDO)

-- Perdão Altíssimo, era só força de expressão!

(RELAMPAGOS ESPARSOS)

--Mas Adão, aqui a mensagem tem que se otimismo e esperança.

-- Como escreveu Kafka, há esperança, não para nós...

-- Você está meio down hoje, o que houve?

-- É que não dormi bem, muito foguetório lá Oriente Médio, e o seu pessoal colocando a culpa na vítima. 181 mísseis e 3 exércitos de inimigos da humanidade contra Israel e ninguém fala nada?

-- Meu pessoal? Como assim, não sou responsável por toda a mídia.

-- Esse negócio de consórcio pega mal, central mundial de imprensa. Fica feio filho, isso é fraude com a opinião pública.

-- Ninguém mais liga para a opinião pública, o que conta são algoritmos.

-- Ritmo? Batucada? Isso a gente gosta?

ADÃO ENSAIA UNS PASSOS DE SAMBA NA LINHA DE FRENTE

-- Não senhor, algoritmo é um padrão criado, usamos Inteligência Artificial.

-- Ah. Aquilo? A geringonça que criaram para acabar com a Inteligência natural?

-- Não vai me dizer que você é militante anti-tecnologia?

-- Detesto militantes, mas vi o estrago nos poetas que começaram a usar esse troço para fazer poemas. Desastre.

-- Voltemos ao tema. Todos aqueles que você criticava acima também são teus descendentes!

-- Fácil culpar os pais, não é mesmo? E eu? Que não posso culpar ninguém, quer dizer.

ADÃO OLHA FURTIVAMENTE PARA O ALTO, MAS É LOGO DISSSUADIDO DE PROSSEGUIR POR UMA TEMPESTADE DE GRANIZO EM MEIO A UM CÉU LIMPO

-- Como eu ia dizendo, discutimos muito isso lá na nuvem 36, a do pessoal não alinhado. Se for isso vamos ter que fundar uma outra coisa, a quantidade de fanáticos só aumenta, que coisa, não captaram o essencial.

-- Adão, fala aí, o que é essencial?

-- Boa pergunta, acho que o essencial é que a humanidade que não caia na mesma armadilha.

-- Qual armadilha Adão?

-- Do populismo.

-- Onde você enxerga populismo?

-- Seria melhor você perguntar onde não enxergo. Os terroristas hoje são populistas. Hoje dá para ver que viraram POPs. Ver que eles têm apoio é o fim da picada. Aliás o que é BRICs? E aquela senhora ali ainda preside o banco? No puedo crer.

-- Melhor não ir por aí Adão. Não recebo nada, mas pessoal pode me cancelar. Conforme-se. Está tudo dominado.

-- Amigo, você só está aqui para contar sua história porque não me conformei. Tomei o risco e por isso ganhamos a oportunidade. Vai me dizer que está com medinho do tal árbitro? E a sociedade civil? E os contrapesos democráticos? O que encheram a gente lá em cima falando disso.

-- Se você apenas soubesse...

-- Bom, tá chegando a hora, hoje é ano novo.

-- Para apenas uma religião não é mesmo?

-- Até tu? Nada disso, aprenda! Não sou o primeiro homem biologicamente falando, fui sim o primeiro sujeito com consciência espiritual. E por isso mesmo hoje é o aniversário da humanidade. O ser humano com essa percepção foi modelado precisamente nesta data. Achei que você tinha estudado o tema antes de me chamar para a entrevista. Não se faz mais entrevistadores como antes...Céus!

(BARULHOS DE AGITAÇÃO CELESTE, TREMOR DO FIRMAMENTO)

-- O tal barro? Você acredita mesmo nisso?

-- Eu não preciso acreditar, eu sei. Mas não vem ao caso. Tem mais alguma pergunta, está batendo a fome e lá o horário do rango é meio rígido, nada muito gourmet mas dá para o gasto.

-- Quais conselhos você daria para a humanidade, já que você é considerado o homem primordial?

-- Já fui, antes de cair no conto do ofídio, era o Paraíso, agora estamos aqui. Tenho saudades do Jardim, mas não era tudo isso, lá também não acontecia muita coisa. Eva se entediava. Éramos infelizes e não sabíamos, hoje pelo menos sabemos por que somos ansiosos, temos saudades da perfeição, mas vocês não imaginam a oportunidade que vocês têm em viver no mundo da ação.

-- Não entendi.

-- Está escrito “mais vale um minuto neste mundo do que 1000 anos no mundo vindouro”. Sacou? O que aconselho? A que todos tenham uma vida com sentido.

-- Como encontrar sentido?

-- Não assistindo propaganda eleitoral já é ótimo começo.

-- E o que mais?

-- Não negocie com fanáticos e escolha um mundo que você conhece. E te explico por quê:

A doença é a ilusão, a realidade deste mundo é duríssima, mas é o que temos para mudar o mundo.

-- Bom ano novo Adão!

-- 5785 parece muito, mas sabe que ainda me sinto jovial? Quem sabe mexemos uns pauzinhos e tudo entra nos eixos? Pode ser Altíssimo?

Adão faz um gesto de clemência olhando fixamente para o firmamento.

(UMA ESTRANHA SUBSTÂNCIA COMEÇA A CAIR DO CÉU, LEMBRA O ALIMENTO CELESTE MANÁ, O ENTREVISTADOR FICA PERPLEXO E RESOLVE EXPERIMENTAR)

-- Adão, que gosto espetacular, nunca provei nada igual, isso aqui é o tal do néctar celeste?

-- Pode ir se acostumando, assim é e sempre será na terra que jorra leite e mel. Bom ano para você e que a paz desça sobre a humanidade assim como este Maná. Fui.

* Por Paulo Rosenbaum