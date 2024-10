Leonardo Chucrute é gestor em educação e CEO do Zerohum - Divulgação

Publicado 09/10/2024 00:00

É muito importante que os empreendedores e gestores expandam sua visão para enxergar de maneira mais ampla a empresa e assim conseguir acelerar o desenvolvimento e sucesso do seu negócio. Mas como desenvolver essa habilidade? Seria algo treinável? A resposta é sim. Para isso, é importante aperfeiçoar determinadas competências.

A primeira dessas aptidões está ligada ao comportamento. Um gestor deve ser disciplinado, ao mesmo tempo leve. Lembre-se de que só conseguimos dar o que temos, cuidando da saúde física e emocional. Tenha momentos de prazer e não esqueça de rir. Faça uma autoanálise, anote e perceba o quanto está empenhado em alcançar seus objetivos e determine prazos que possa cumprir para cada um deles, com entusiasmo e um propósito genuíno. Em resumo, tenha rotina, metas e foco bem definidos.

Gosto de reforçar que toda empresa tem seus desafios sejam eles com colaboradores, fornecedores e clientes. Ser líder é ser o “resolvedor” desses problemas. Logo, busque desenvolver habilidades que te auxiliem na resolução prática desses desafios. Lembre-se de que obstáculos sempre vão existir, em qualquer área, mas estar aberto a aprender ajuda a aprimorar certas competências e encontrar soluções.

Outra aptidão a ser desenvolvida é treinar o olhar crítico. Saber identificar os problemas e conseguir transformá-los em oportunidades. Isso ajuda a não focar apenas nas dificuldades e, sim, no que precisa da sua atenção. Além de aprender a lidar com as adversidades, busque também avaliar fraquezas e ameaças que possam atrapalhar o trabalho. Dessa forma, você consegue mapear possíveis riscos e prever, além de prevenir algo de ruim ou ainda evitar que determinada situação piore.

Para ter sucesso no seu time, coloque pessoas certas nos lugares certos, além de identificar as erradas que precisam sair. Para isso, crie uma cultura empresarial, dando pertencimento, envolvendo e dividindo com seu time. Desenvolva habilidades internas focando num ponto fundamental do negócio, as pessoas. Pessoas com talento e motivação trabalham de maneira mais focada. Faça uma seleção minuciosa de quem entrará para a sua equipe.

Por último e não menos importante, desenvolva a resiliência. Crie a habilidade de não desistir, apesar das dificuldades. A grande diferença entre um gestor comum e um empreendedor de sucesso é que ele não desiste quando o problema fica maior e quando existem mais cobranças.

O empreendedor de sucesso simplesmente resolve a situação e continua a batalha. Portanto, treine sua mente e aprimore suas habilidades. Mantenha-se firme e entenda que o sucesso é superar todas as barreiras com a cabeça erguida. Continue acreditando e se esforçando que a recompensa virá.

(*) Leonardo Chucrute é CEO do Zerohum, mentor de empresários, palestrante e autor de livros didáticos.