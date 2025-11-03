Daniela Soares é prefeita de Araruama - Divulgação

Publicado 03/11/2025 00:00

Joia natural do Rio de Janeiro, o município de Araruama vive uma nova fase. Araruama - que possui esse nome por ter em seu território a maior laguna hipersalina do mundo, com lagoas de águas calmas e também com o litoral oceânico (Praia Seca) - muitas vezes apenas era “vista” por turistas que se deslocavam para outros municípios da região. Hoje, a realidade mudou. Com trabalho e planejamento, estamos resgatando a essência de Araruama e devolvendo aos araruamenses o orgulho de viver na Terra do Kitesurf.

Araruama não é mais a “cidade de passagem”. Renasceu e está tendo a sua identidade resgatada. A ocupação hoteleira este ano – em torno de 80% - foi impulsionada por eventos como a Expo Araruama e o Campeonato Internacional de Kitesurf, que fazem parte do Calendário Oficial de Eventos do município. E a expectativa é que esse percentual aumente ainda mais com o nosso Réveillon.

Consolidamos a vocação turística de Araruama com uma série de ações estratégicas voltadas para valorizar as belezas naturais da cidade e fortalecer a economia local. Investimentos em infraestrutura, revitalização de espaços públicos e criação de eventos culturais e gastronômicos movimentam a região durante todo o ano. Somos agora uma cidade pronta para receber – e muito bem – nossos visitantes. E sempre valorizando a nossa população.

Araruama é única. Temos os fascinantes estromatólitos da Lagoa Pitanguinha. Os "fósseis vivos" raríssimos representam uma das primeiras formas de vida na Terra e são encontrados no Complexo de Lagoas de Araruama. Um verdadeiro laboratório natural para o estudo da origem da vida na Terra. A cidade também é rural. É a maior produtora de frutas cítricas do Estado do Rio e tem a melhor, e mais doce, laranja do país. Araruama conta ainda com a Lagoa de Juturnaíba, que abastece toda a Região dos Lagos.

Herdamos uma Araruama abalada pela corrupção e má gestão dos recursos públicos. Todas as contas da última administração foram reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. O município perdeu credibilidade e investimentos. Mas Araruama vive um processo de reconstrução com responsabilidade e transparência para virar essa página da sua história. Estamos falando do básico. Falamos do cuidado com as pessoas.



Afinal, acredito que a maior força da nossa cidade está em seu o povo: trabalhador, criativo e acolhedor. Cada um dos moradores ajuda a construir, todos os dias, uma Araruama que respeita o seu passado e olha para o futuro com coragem. E é assim que reconquistamos o nosso lugar no mapa, garantindo um desenvolvimento sustentável, eficaz e forte. Essa é a nova Araruama, um orgulho para quem vive e um destino perfeito para turistas que querem conhecer melhor a cultura e a história do Estado do Rio de Janeiro.





