Guilherme Schleder é secretário municipal de Esportes do RioDivulgação

Publicado 23/02/2026 00:00

Neste mês de fevereiro, o futebol americano teve grande destaque no noticiário. Mas não apenas pela realização do Super Bowl, a esperada final da temporada americana, e do histórico show do porto-riquenho Bad Bunny. Mas também por um anúncio com conexão direta com o Rio de Janeiro: o Dallas Cowboys, considerada a franquia esportiva mais valiosa do mundo, jogará em 2026 no Maracanã. Será a primeira vez que o Rio receberá um jogo oficial da NFL, se unindo a cidades como Frankfurt, Londres, Munique, Berlim, Madri e Toronto.

Na cidade que respira e vive intensamente o futebol da bola redonda, porque apostar na competição da bola oval? Estudo do Visit Rio mostra que, em 2025, o Rio de Janeiro recebeu 712 eventos que promoveram um impacto econômico na cidade estimado em US$ 1,6 bilhão. Já a arrecadação de ISS foi de aproximadamente US$ 80,3 milhões. E foi exatamente o setor esportivo o que mais contribui nessa conta, com 40% do total de eventos.

Competições esportivas vão muito além das disputas por troféus e medalhas. Atraem investimentos, que são revertidos em melhorias para a cidade e para os cidadãos, e geram empregos. Quando passou por São Paulo, a NFL abriu 12.500 postos de trabalho e movimentou cerca de R$ 330 milhões.

Também divulgam a imagem da cidade no Brasil e no exterior, fomentando o turismo - em 2025, a NFL teve em média 18,7 milhões de espectadores por jogo na temporada regular. Em 2025, o Rio de Janeiro 12,5 milhões de turistas, sendo 10,5 milhões (83,1%) de visitantes nacionais e 2,1 milhões (16,9%) de estrangeiros. Muitos deles atraídos pelos grandes eventos, esportivos ou não, aqui realizados.

Por isso, a Prefeitura está sempre mapeando oportunidades. Entre os principais eventos do diversificado calendário esportivo fixo da cidade, temos mais de 200 corridas de rua, e grandes competições de tênis, vôlei de praia e vela. O Rio também se prepara para a Copa do Mundo feminina de futebol, na qual terá protagonismo absoluto, confirmado como sede da grande final. Mas a Prefeitura também busca eventos que apresentem novas modalidades aos cariocas. Em 2025, por exemplo, realizou o Mundial de Ginástica Rítmica e uma etapa do Circuito Mundial de Tiro com Arco. Este ano, será a vez do Mundial de Tênis de Mesa.

O Brasil já mostrou ser um mercado chave para a NFL, sendo o segundo país com maior número de fãs fora dos Estados Unidos, atrás apenas do México. Por isso, no começo de 2025, estive em Nova Orleans com o vice-prefeito Eduardo Cavaliere para iniciar esse processo e abrir diálogo com a NFL. Um trabalho baseado na paixão do carioca pelo esporte e na capacidade comprovada da cidade de receber eventos dessa magnitude. A confirmação veio em setembro e o trabalho foi coroado neste fevereiro, com a escolha do tradicional Dallas Cowboys como equipe mandante da primeira das três partidas (no mínimo!) que a cidade receberá nos próximos cinco anos.

Que venha o kickoff da NFL no Rio de Janeiro. Um touchdown que trará certamente muitos benefícios para a cidade, seus moradores e seus visitantes.





Guilherme Schleder é secretário municipal de Esportes