Publicado 18/02/2026 00:00

Oi, gente! Se tem algo que aprendi em meus dois mandatos como prefeita, é que a dignidade de um povo não se constrói apenas com asfalto e concreto. A verdadeira gestão de sucesso é aquela que entende que, após o dia exaustivo de trabalho, todo cidadão tem o direito constitucional ao descanso, à cultura e à alegria. O lazer não é um "favor" que o político faz para ser querido; é uma questão de saúde mental, física e de participação social. Muitas vezes, a administração pública limita o lazer ao "arroz com feijão": uma praça com balanço ou uma academia ao ar livre. Embora importantes, essas ações são o mínimo.

O desafio que enfrentamos em Saquarema foi transformar o lazer em uma ferramenta de impacto social real, que rompesse as barreiras da elite e chegasse a todos os distritos, alcançando desde a criança até a terceira idade. É impossível pensar em governar no século XXI sem estabelecer essa relação de diálogo direto com as necessidades reais das pessoas e tirar o "terno" para resolver rapidamente os problemas que surgem. Essa minha proximidade com o ambiente digital e físico veio da necessidade de fazer uma gestão mais colaborativa e, acima de tudo, mais próxima das pessoas.

Em Saquarema, provamos que o lazer democrático vai muito além do básico. Realizamos eventos de nível internacional, como a WSL (Circuito Mundial de Surfe), garantindo acessibilidade com cadeiras anfíbias para que pessoas com deficiência pudessem curtir a praia, promovendo um atendimento público humanizado. No vôlei de praia, criamos áreas específicas para aulas voltadas a crianças e idosos, integrando gerações através do esporte. O nosso carnaval é um exemplo claro de gestão pública sensível. Enquanto muitos focam apenas nos grandes palcos, temos o "Bloco do Truco", onde 90% dos participantes são idosos - alguns com mais de 70 anos - que acompanham o cortejo com suas cadeiras de praia na calçada, sem empurra-empurra.

Para as famílias, os blocos infantis na Praça do Canhão oferecem segurança para os pequenos e conveniência para os pais, com brinquedos e proximidade a áreas de convivência. Essa descentralização é uma escolha política de planejamento governamental. Levamos o lazer subvencionado para Sampaio Corrêa, Jaconé, Vilatur e Bacaxá, garantindo que o direito ao lazer não fosse restrito ao centro. Ao investir em eventos como a Queima do Alho e o Country Fest, não apenas celebramos, mas fortalecemos nossa cultura e a economia local, dando visibilidade ao que temos de melhor. Essa conexão me permitiu ter uma visão mais autêntica da cidade, o que é essencial para um trabalho que gere um legado positivo para as pessoas.

Além disso, não há lazer real sem segurança. Através do Centro Integrado de Monitoramento e das "Tendas da Mulher", garantimos que as mulheres se sintam protegidas, sobretudo em nosso carnaval. As tendas da segurança espalhadas em todos os pontos com blocos na cidade garantem suporte para os foliões. O uso de pulseiras de identificação em crianças e postos de apoio de saúde são ações integradas que refletem nosso comprometimento público com as famílias.

Essa visão de uma cidade conectada e humana também ecoa em outras regiões. Em Vitória (ES), o "Circuito de Praças e Parques" ocupa espaços públicos com arte e serviços de saúde, integrando a família e estimulando a participação cidadã. O projeto visa o exercício da cidadania e a convivência social, transformando praças em polos de inovação e apoio. Já em São Gonçalo (RJ), a "Caravana de Arte e Lazer" é um exemplo de gestão pública eficiente que projeta beneficiar mais de 100 mil moradores em 2025, especialmente em áreas de maior vulnerabilidade social. O projeto democratiza o acesso com oficinas de cultura e atividades esportivas, reforçando que o lazer é uma ferramenta poderosa para reduzir desigualdades e ampliar o acesso a direitos básicos, assim como a tecnologia na educação em Saquarema ajudou nossos jovens a não ficarem para trás.

Governar bem é estar disponível e entender que a felicidade da população é o melhor indicador de uma gestão municipal Saquarema de excelência. Precisamos de cidades onde o direito ao sorriso seja garantido por políticas públicas sólidas e inclusivas. Quando a gente escuta de verdade e responde com agilidade, a cidade avança. A tecnologia e a inovação devem ser encaradas como aliadas para otimizar esses serviços, tornando-os mais transparentes e personalizados para cada cidadão.

Cidades inteligentes são, antes de tudo, cidades humanas, e é por meio da integração entre tecnologia, lazer e políticas públicas que podemos construir um futuro mais inclusivo e digno para todos. No fim das contas, é o cuidado com os detalhes e o respeito ao cidadão que faz a diferença. Você tem algum projeto de lazer que te enche de orgulho na sua cidade? Se sim, entre em contato pelas minhas redes sociais que você encontra no meu blog (https://manoelaperes.com.br). Vou adorar conhecer de perto como a sua cidade está colaborando com a construção de um futuro melhor. Beijo e até a próxima coluna!



Manoela Peres é secretária de Governança e Sustentabilidade de Saquarema, ex-prefeita de Saquarema e Mestre em Administração