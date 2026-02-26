Manoela Peres - A ciência que cura e a influência que transforma Divulgação
Manoela Peres: A ciência que cura e a influência que transforma
Recentemente, as redes sociais foram tomadas por um debate necessário: quem são os verdadeiros influenciadores da nossa sociedade? O gatilho foi o encontro emocionante entre a ex-atleta olímpica Laís Souza e a doutora Tatiana Coelho de Sampaio, pesquisadora da UFRJ. Laís, que há 12 anos convive com a tetraplegia, encontrou na ciência brasileira - e no trabalho incansável de Tatiana com a polilaminina - uma esperança concreta de recuperação. Esse episódio, ocorrido próximo ao Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência (11 de fevereiro), nos convida a refletir sobre os modelos que oferecemos às nossas jovens e sobre como as políticas públicas podem pavimentar esse caminho.
Doutora Tatiana é a face da liderança feminina que raramente aparece nos algoritmos, mas que muda o curso da história. Com 28 anos dedicados ao estudo de uma única proteína, ela representa a persistência necessária para a inovação. No Brasil, embora as mulheres já sejam maioria entre os estudantes de mestrado e doutorado, elas ocupam apenas 35,5% das bolsas de produtividade do CNPq (dados de 2025). Nas engenharias e ciências exatas, o abismo é maior: apenas 32% são mulheres. Esse é o desafio que enfrentamos na gestão pública: como transformar o talento latente em carreiras de impacto?
Minha trajetória sempre foi pautada pela busca por estudo e capacitação. Tive a sorte de ter professores como referências e de ser influenciada por grandes mulheres que ocuparam cargos de alta responsabilidade. Como prefeita, entendi que a sensibilidade feminina na tomada de decisões, aliada ao uso rigoroso de dados, é o que garante a eficiência governamental. Eu me vejo também como uma influenciadora para meninas que desejam ocupar espaços de poder, seja na política, seja no laboratório.
Na gestão Saquarema, levamos essa missão a sério. Não basta falar em incentivo; é preciso criar estruturas. Um exemplo de gestão de sucesso é o CoUni (Conexão Universitária), onde dos mais de 12 mil alunos beneficiados, quase 60% são mulheres buscando o ensino superior. Na EPES (Escola de Programação e Empreendedorismo de Saquarema), mais de 50% das matrículas são femininas, provando que o interesse pela tecnologia existe, falta-lhe apenas oportunidade.
Durante o EPES Summit, vi de perto o poder dessa transformação. Grupos formados majoritariamente por mulheres desenvolveram soluções tecnológicas voltadas para o bem-estar de outras mulheres, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade. É o ciclo da sororidade aplicada à técnica: quando uma mulher sobe, ela inevitavelmente puxa as demais. Essa participação social ativa na construção de soluções é o que define uma sustentabilidade municipal moderna e humana.
A educação pública de Saquarema avançou porque decidimos que o futuro não seria apenas para alguns, mas para todas. Quando investimos em ciência e tecnologia com recorte de gênero, estamos combatendo desigualdades históricas. A doutora Tatiana, com sua pesquisa pioneira na UFRJ que já rendeu os maiores royalties da história da instituição, é a prova de que a ciência nacional é potente. Ela é a "influenciadora" que merece os milhões de seguidores, pois seu conteúdo não é efêmero; ele é a semente de uma cura, de um movimento, de uma nova vida para atletas como a Laís e tantos outros brasileiros.
Precisamos decidir quem terá nossa atenção. Que saibamos olhar para nossas cientistas, professoras e gestoras com o mesmo fascínio que dedicamos às telas dos celulares. Meu compromisso público é continuar trabalhando para que cada menina de Saquarema, do Rio de Janeiro e do Brasil, ao olhar para uma Doutora Tatiana, não veja um sonho inalcançável, mas sim o seu próprio futuro espelhado no jaleco.
A verdadeira influência é aquela que, em vez de apenas vender um estilo de vida, entrega a possibilidade de viver com dignidade, saúde e autonomia. Que a ciência seja o nosso norte e as mulheres o motor dessa transformação.
Manoela Peres é secretária de Governança e Sustentabilidade de Saquarema, ex-prefeita de Saquarema e Mestre em Administração
Opinião
