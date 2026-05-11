Anderson Marins - Divulgação

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Publicado 11/05/2026 00:00

A cidade do Rio avança no enfrentamento aos desafios impostos pela sua geografia e pelas mudanças climáticas com base em planejamento, investimento e conhecimento técnico. Em 2026, a Fundação Geo-Rio celebra 60 anos como referência nacional e internacional em engenharia geotécnica e prevenção de desastres em áreas urbanas, com resultados concretos que reforçam a importância de sua atuação.

A relevância deste órgão é evidenciada nos números. A Geo-Rio acumula mais de 300 obras realizadas e em andamento desde 2021, com um montante de investimento de R$ 460 milhões nesses anos. Tais números refletem uma atuação contínua que alia obras estruturais e de manutenção para mitigar riscos geológicos-geotécnicos e proteger vidas. Esse esforço está inserido em uma estratégia da Prefeitura do Rio para ampliar a resiliência urbana que é divulgada no Plano Verão, definido como um conjunto integrado de ações para minimizar impactos de chuvas fortes e calor extremo.

Nesse contexto, a Geo-Rio desempenha papel central nas ações voltadas à estabilização de encostas e mitigação de riscos geológicos, uma identidade definida desde a sua criação em 12 de maio de 1966, após chuvas históricas marcadas por deslizamentos.

Outro pilar dessa política pública é o Sistema Alerta Rio, que também completa 30 anos este ano e nasceu na Geo-Rio. O sistema foi um divisor de águas no monitoramento climático e na prevenção de riscos quanto às chuvas. A rede, criada em 1996, conta atualmente com 33 estações meteorológicas distribuídas pela cidade, monitorando dados em tempo real e permitindo a emissão de alertas antecipados para chuvas intensas e risco de deslizamentos. O Alerta Rio consolidou-se como uma fonte confiável e precisa na previsão do tempo da cidade para órgãos municipais e para a sociedade, além de fornecer informações para a construção de políticas públicas de prevenção.

Ao longo das últimas décadas, as obras também passaram por uma evolução significativa. Intervenções em encostas, contenções e drenagem incorporaram novas tecnologias, técnicas mais eficientes e soluções adaptadas a um cenário de eventos climáticos cada vez mais intensos. Mais do que expandir sua capacidade de execução, a Fundação tem ampliado o foco na manutenção preventiva, elemento essencial para garantir a durabilidade e a eficácia das estruturas implantadas – com vistorias constantes, que contam agora com um sistema digital, e atuação permanente, com serviços pontuais em encostas da cidade.

A experiência recente mostra que cidades resilientes não se constroem apenas com grandes obras, mas com monitoramento constante, planejamento integrado e capacidade de antecipação. Neste sentido, investimento contínuo, integridade, transparência, tecnologia e manutenção definem o caminho para proteger vidas e preparar a Rio para os desafios do presente e do futuro.

A trajetória da Geo-Rio demonstra que o empenho e a expertise de seus servidores fazem a diferença na vida da população. A prevenção é o melhor investimento para construir uma cidade mais resiliente, com trabalho técnico qualificado, planejamento e responsabilidade pública.



Anderson Marins é presidente da Fundação Geo-Rio