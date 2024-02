Curso em 2023 formou 38 profissionais - Divulgação/Prefeitura

Publicado 05/02/2024 20:30

Boa oportunidade em Paracambi para quem quer se especializar como cuidador social, capacitação que oferece certificação para o cuidado a idosos, crianças, residentes terapêuticos e dependentes químicos. O curso gratuito é oferecido pela Prefeitura. As inscrições já estão abertas.

No total são 80 vagas. Os interessados devem se inscrever, de forma presencial, até 1 de março em um dos dois endereços: no CEAM, que fica localizado na rua São Jorge, 19, no bairro Guarajuba, ou na Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres, na Avenida dos Operários, 584, no Centro do município. Os documentos necessários são as cópias do RG, do CPF e do comprovante de residência.

A aula inaugural acontecerá no dia 6 de março. O curso terá duração de seis meses. Além de 150 horas de aulas teóricas, os alunos passarão por 150 horas de prática supervisionada nas quatro áreas.

Mais informações o interessado deve entrar em contato com a Secretaria Municipal de Assistência Social de Paracambi ou nos próprios locais de inscrição.