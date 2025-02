A ETE Paracambi fica na Fábrica do Conhecimento, na rua Sebastião de Lacerda, s/n° - Reprodução

A ETE Paracambi fica na Fábrica do Conhecimento, na rua Sebastião de Lacerda, s/n°Reprodução

Publicado 07/02/2025 11:34

A Faetec está com inscrições abertas para cursos Técnicos e de Qualificação Profissional do Pronatec. Na ETE Paracambi estão sendo oferecidas 30 vagas para o Técnico em Informática. As inscrições vão até sexta-feira (07/02), às 12h.

"É uma ótima chance para quem quer se preparar para o mercado de trabalho. Essa oferta de vagas é uma das formas que temos de contribuir com todos que desejam ter um bom futuro profissional", afirma Alexandre Valle, presidente da Faetec.

Para se inscrever nos cursos Técnicos é preciso estar matriculado no segundo ou terceiro ano do Ensino Médio regular, comprovadamente. Os candidatos precisam ter idade mínima de 15 anos. Para outras informações acesse o site www.faetec.rj.gov.br.