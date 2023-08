Paraíba do Sul terá Show de Calouros - Divulgação

Paraíba do Sul terá Show de CalourosDivulgação

Publicado 07/08/2023 10:50

Paraíba do Sul - Para incentivar e valorizar os talentos artísticos sul-paraibanos, a Prefeitura de Paraíba do Sul, por meio da Fundação Cultural, lançou o Show de Calouros. O projeto é um desdobramento do "Pacto pela Juventude" e tem como objetivo identificar novos talentos na música.

O concurso premiará os primeiros colocados em dinheiro, sendo R$ 2500,00 para o 1º lugar, R$ 1500,00 para o 2º lugar, R$ 500,00 para o 3º lugar e mais R$ 500,00 para o cantor ou cantora revelação.

As inscrições serão feitas através de um formulário disponível no link https://forms.gle/zGDt1dGbaRf15XFT6 , sendo necessário que os participantes sejam maiores de 16 anos e residentes de Paraíba do Sul. Os candidatos deverão enviar um vídeo de até três minutos para a seleção inicial. Uma equipe técnica da Fundação Cultural avaliará os vídeos e selecionará 30 candidatos para a fase eliminatória.

Desses 30, serão escolhidos dez finalistas, que se apresentarão ao vivo para disputar as três colocações finais. O vencedor será decidido por meio de votação aberta ao público e do voto de uma bancada de jurados.

As datas importantes para o evento são: de 4 a 16 de agosto para as inscrições, 21 de agosto para a divulgação dos 30 selecionados, e a eliminatória final ocorrerá em 23 de setembro.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com Giulia Machado, presidente da Fundação Cultural, através dos seguintes e-mails: pactopelajuventudeps@gmail.com ou fundacaoculturalpmps@gmail.com.