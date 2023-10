Segunda edição do evento ocorreu no Complexo Lagoon, na Lagoa, no Rio de Janeiro - Divulgação

Paraíba do Sul - Nesta última semana, entre os dias 19 a 22 de outubro, o município de Paraíba do Sul, por meio da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, participou da maior feira de turismo da América Latina, a Expo Rio Turismo. A segunda edição do evento ocorreu no Complexo Lagoon, na Lagoa, no Rio de Janeiro, com público aproximado de 20 mil pessoas. A equipe da pasta turística da cidade levou informações e atrativos em geral da cultura sul-paraibana aos stands das áreas institucional, artesanal e comercial.

O evento é referência no Brasil e em toda América Latina celebrou a herança cultural, gastronômica e turística do Estado do Rio de Janeiro, reunindo lideranças da área, estudantes, empresários, hoteleiros e consumidores. “Encontros como esses são como uma ‘vitrine’ para o mundo. Conseguimos nos conectar com pessoas de diferentes cidades e vocações turísticas, mas, principalmente, divulgar a nossa cidade.”, disse a secretária de Turismo, Esporte e Lazer, Ana Carolina Duarte.

Os representantes sul-paraibanos levaram uma agenda intensa e diversificada, com a promoção do município enquanto rota turística e suas singularidades históricas e culturais. Nos stands ocupados pela nossa cidade, produtos regionais, atrativos e rotas turísticas -religiosa e cultural, por exemplo – fizeram parte da programação. O grupo de Artesanato de Paraíba do Sul também participou, através do incentivo da Fundação Cultural.

“Só conseguimos divulgar e ter esse retorno positivo para o município se isso acontecer de dentro para fora. Ainda bem que temos uma gestão municipal que reconhece essa vocação e a importância econômica e cultural de apostar na área. Os próprios sul-paraibanos também têm comprado essa briga conosco. Todo mundo reconhece que investir em turismo é um grande investimento a longo prazo, principalmente para o crescimento econômico”, completou a secretária.