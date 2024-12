Inscrições estão abertas - Foto: Divulgação/Águas da Condessa

Inscrições estão abertasFoto: Divulgação/Águas da Condessa

Publicado 05/12/2024 09:09

Paraíba do Sul - A concessionária Águas da Condessa está com inscrições abertas, até 31 de dezembro, para o seu Programa de Estágio 2025. A iniciativa tem como objetivo desenvolver jovens talentos para que possam construir suas carreiras em uma das maiores empresas privadas de saneamento no país.O programa é destinado a estudantes universitários e técnicos, com uma carga horária de 6 horas diárias ao longo de um período de até dois anos. Além disso, a empresa proporciona benefícios aos estagiários, incluindo bolsa-auxílio, vale-transporte e vale-refeição.Os estagiários que ingressarem na empresa terão a oportunidade de desenvolver um Projeto de Estágio, com orientação direta de seu gestor. Essa experiência não apenas possibilita a aplicação prática de ideias e conhecimentos, mas também pode servir como um ponto de partida para uma possível efetivação. É uma oportunidade única de gerar impacto real e impulsionar o crescimento profissional.Requisitos para inscrição:•Estar regularmente matriculado em curso de nível superior ou técnico relacionado à área de estágio e cursando os 2 últimos anos.•Possuir conhecimentos básicos/intermediários do pacote Office.•Residir no município ou cidades próximas de onde irá estagiar.Etapas do Processo:1.Inscrições.2.Dinâmica de grupo.3.Entrevista individual com o gestor.4.Processo admissional.Os interessados podem se inscrever e obter mais informações no site